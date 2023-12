Calcio, 15a giornata Serie D: sfida senza reti tra Prodeco e Breno. Risultati e classifica

domenica, 10 dicembre 2023

Montebelluna (Treviso) – Pareggio a reti bianche e con poche emozioni. In sintesi la sfida tra Prodeco Montebelluna e Breno valida per la 15esima giornata del campionato di Serie D che si è disputata nel pomeriggio sul campo della cittadina veneta. A prevalere è stato l’equilibrio. Il Breno torna in campo sabato prossimo, al Tassara, contro Montecchio Maggiore (foto © Us Breno)

MONTE PRODECO – BRENO 0-0

MONTE PRODECO: Fontana, Ermas, Brero, Curumi, Abdulai (34’ st Devcic), Thiam (18’ st Fornari), Crestani, Borghesan, Fabbian (C), Guifo, Afi (18’ st Mendes). A disp. Masut, Pacini, Haidara, Pilotto, Scappin, Vedova. All. Vernucci.

(4-3-3): Recaldini; Brancato, Tagliani (C), Baschirotto, Cristini, Quaggiotto (27’ st Sampietro), Scanzi, Melchiori; Maritato (34’ st Marcolin), Vita, Kasa (34’ st Bassini). A disp. Bonetti, Bellesi, Berna, Meni, Truosolo. All. Bersi.

ARBITRO: Tierno di Sala Consilina.

ASSISTENTI: Pascale di Bologna e Toschi di Imola.

AMMONITI: Curumi (M), Abdulai (M), Baschirotto (B).

Risultati 15a giornata Serie D Girone C

Adriese-Virtus Bolzano 2-0

Bassano-Cjarlins Muzane 1-0

Campodarsego-Portogruaro 3-0

Chions-Treviso 1-3

Dolomiti Bellunesi-Este 4-1

Luparense-Union Clodiense Chioggia 1-2

Monte Prodeco-Breno 0-0

Montecchio Maggiore-Atletico Castegnato 3-1

Mori Santo Stefano-Mestre 0-0

Classifica Serie D Girone C

Union Clodiense Chioggia 40 punti; Treviso 31; Dolomiti Bellunesi, Bassano 27; Portogruaro 26; Campodarsego 24; Este, Montecchio Maggiore 21; Mestre 20; Adriese, Luparense, Monte Prodeco 19; Chions 18; Atletico Castegnato 15; Breno 13; Cjarlins Muzane 10; Virtus Bolzano 8; Mori Santo Stefano 6.