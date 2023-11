Calcio, 13a giornata serie D: finisce 1-1 tra Luparense e Breno

domenica, 26 novembre 2023

Breno – Tutto in quattro minuti, a inizio del secondo tempo: alla rete di Melchiori che al 47′ ha portato in vantaggio il Breno, risponde la Luparense al 51′ con Modesti (foto © Us Breno).

A San Martino di Lupari (Padova) finisce 1-1 tra la formazione camuna e la squadra di casa nella 13esima giornata del campionato di Serie D. Una bella gara con azioni da entrambe le parti e nel finale il Breno con Vita è andato vicino al gol che le avrebbe portato i tre punti. Per il Breno è il quinto risultato utile consecutivo. Domenica prossima al Tassara i granata affronteranno il Bassano.

TABELLINO

LUPARENSE – BRENO 1 – 1 (0-0) (47’ Melchiori (B), 51′ Modesti (L)

LUPARENSE (4-2-3-1): Ferretto, De Zen, Carboni (C), Gabbianelli, Marino, Buongiorno, De Cerchio (32’ st Grandis), Modesti, Colazzilli, Vetere (1’ st Bigonzoni), Romizi. A disp. Ballato, Blesio, Carossa, Ferrara, Marrone, Leveque, Cuccato. All. Bagatti.

BRENO (4-2-3-1): Delvecchio (32’ Faustini); Arpini, Baschirotto, Tagliani (C), Verzeni; Quaggiotto, Scanzi; Melchori (39’ st Sampietro), Vita, Kasa (23’ st Meni); Maritato (23’ st Marcolin). A disp. Albini, Berna, Bassini, Cristini. All. Bersi.

ARBITRO: Piccolo di Pordenone.

ASSISTENTI: Lovecchio di Brindisi e Tangaro di Molfetta.

AMMONITI: Carboni (L), Tagliani (B).