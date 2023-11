Calcio, 13a giornata serie B: Lecco-Parma Live

domenica, 12 novembre 2023

Lecco – Sfida d’alta quota per il Lecco contro la capolista Parma. Nella tredicesima giornata del campionato di serie B i blucelesti cercano i punti per risalire in classifica. Stadio Rigamonti Ceppi tutto esaurito con la curva sud occupata dai tifosi del Parma al completo. I tifosi della curva nord ricordano Nicola Callone, conosciuto come “Colino”, scomparso in modo tragico tre lustri fa.

LE FORMAZIONI

LECCO (4-3-3); Melgrati; Lemmens, Celjak, Marrone, Caporale; Ionita, Degli Innocenti, Sersanti; Buso, Novakovich, Lepore (Saracco, Bianconi, Eusepi, Tordini, Battistini, Tenkorang, Pinzauti, Donati, Guglielmotti, Di Stefano, Agostinelli, Galli) All. Bonazzoli-Malgrati

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Del Prato, Balogh, Circati, Di Chiara; Estevez, Bernabè; Azevedo, Sohm, Benedyczak; Bonny (Turk, Corvi, Charpentier, Begic, Ansaldi, Colak, Hainaut, Camara, Coulibaly, Zagaritis, Amoran, Haj). All.: Fabio Pecchia.

ARBITRO Luca Pairetto