Serie D, Girone C: 1-1 tra Breno e Dolomiti Bellunesi, gioia Virtus Bolzano. Risultati 11a giornata e classifica

domenica, 12 novembre 2023

Belluno – Il Breno pareggia 1-1 in trasferta contro la formazione Dolomiti Bellunesi. Terzo risultato utile consecutivo per i granata: primo tempo giocato molto bene dai granata ma chiuso col vantaggio dei padroni di casa grazie alla rete realizzata al 9′ da De Paoli. Ripresa subito col piede sull’acceleratore per gli uomini di Bersi, che han trovato il pareggio con il calcio piazzato di Vita (foto © Us Breno), nel finale sempre Vita si è visto negare il gol vittoria. Domenica prossima al Tassara nella dodicesima giornata di campionato il Breno affronterà il Mori Santo Stefano.

Di seguito tabellino, risultati e classifica con la prima vittoria stagionale in campionato per la Virtus Bolzano.

IL TABELLINO

DOLOMITI BELLUNESI-BRENO 1-1 (1-0) 9’ De Paoli (D), 7’ st Vita (B).

DOLOMITI BELLUNESI (4-2-3-1): Virvilas, Grieco, Perez Blanco (C), Tiozzo, De Paoli, Nunic (32’ st Biancheri), Cozzari, Cossalter (13’ st Caprioni), Mazza, Toniolo, Baldassar (41’ st Masut). A disp. Bresolin, De Carli, Bandaogo, Capacchione, Bevilacqua, Alcides. All. Zanini.

BRENO (4-3-3): Delvecchio; Verzeni, Baschirotto, Tagliani (C), Negretti (1’ st Kasa); Cristini (28’ st Arpini), Sampietro (38’ st Quaggiotto), Scanzi; Pelamatti (29’ st Marcolin), Vita, Melchiori (29’ st Brancato). A disp. Bariselli, Berna, Bassini, Maritato. All. Bersi.

ARBITRO: Borghi di Modena.

ASSISTENTI: Preci di Macerata e Giannelli di Pesaro.

AMMONITI: Mazza (D), Tiozzo (D), Kasa (B), Tagliani (B).

Risultati 11a giornata Serie D Girone C

Luparense-Montecchio Maggiore 1-3

Adriese-Este 0-0

Bassano-Treviso 2-0

Campodarsego-Cjarlins Muzane 2-0

Dolomiti Bellunesi-Breno 1-1

Monte Prodeco-Chions 1-1

Mori Santo Stefano-Union Clodiense Chioggia 2-3

Portogruaro-Atletico Castegnato 2-1

Virtus Bolzano-Mestre 1-0

Classifica Serie D Girone C

Union Clodiense Chioggia 30 punti; Treviso 22; Portogruaro 20; Dolomiti Bellunesi 19; Mestre, Bassano 18; Campodarsego, Chions, Luparense 17; Este 16; Montecchio Maggiore 15; Monte Prodeco 12; Adriese, Atletico Castegnato 11; Breno 8; Cjarlins Muzane 7; Virtus Bolzano 6; Mori Santo Stefano 4;.