Borno, grande weekend di sport: il clou la San Fermo Trail

sabato, 19 agosto 2023

Borno (Brescia) – Grande weekend di sport a Borno (Brescia), con il clou rappresentato dalla San Fermo Trail. Ieri sera il primo atto con la Yankee Run, competizione ad inseguimento proposta dagli organizzatori di Evolution Team in collaborazione con Fly-Up di Mario Poletti, mentre oggi è in programma la Pizzo Camino Up&Down con l’azzurra di skyrunning Giulia Saggin e l’ex campione di fondo e biathlon Sergio Bonaldi cercheranno di battere i record di salita e discesa da Borno alla vetta camuna di 2.492 metri. I primati appartengono a Michele Boscacci (1h53’15”) e Daniela Rota (2h22’56”). Nel pomeriggio, alle 15, è in calendario la Family Run per bambini e famiglie fra le vie del paese.

Domani – domenica 20 agosto – è in programma la San Fermo Trail (foto © Maurizio Torri) 18 km con 1.261 m di dislivello positivo e negativo. Partenza dalla piazza di Borno, per salire fino al rifugio San Fermo, la salita al monte Arano e la discesa tecnica al rifugio Laeng, quindi il lago di Lova e l’ultimo strappo fino al traguardo di Borno.