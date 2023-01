venerdì, 13 gennaio 2023

Bolzano – Prowinter 2023: ottima ripartenza con nuovo format.

Tornata in presenza e con tante novità, la XXIII edizione di Prowinter ha segnato numeri che indicano il comparto dello sci in buona salute. Un ritorno alla normalità che convince Fiera Bolzano e gli operatori del settore del giusto cammino che si sta intraprendendo (nelle foto © Marco Parisi).

Prowinter 2023 convince espositori, visitatori e tutti gli addetti ai lavori del mondo sport invernali. Il nuovo posizionamento ottiene il risultato auspicato concludendo la ventritreesima edizione della fiera altoatesina con un bilancio generale di soddisfazione. Lo confermano i numeri, con circa 3.000 visitatori in due giorni, valore che va letto nel collocamento dell’evento nel cuore della stagione, e lo confermano espositori e organizzatori, pienamente soddisfatti di questa edizione sdoppiata e anticipata a gennaio.

“Siamo più che soddisfatti dell’esito di questa edizione di Prowinter, soprattutto perché, nonostante lo scenario radicalmente mutato, siamo riusciti ad adeguarci alle nuove logiche di mercato – ha commentato Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano – e grazie alla proficua collaborazione con espositori e partner, siamo riusciti a trovare un format di successo su cui costruire in futuro”.

In tal senso anche gli interlocutori sono cambiati: infatti oltre al mercato dei noleggiatori, Prowinter è diventata la piattaforma di riferimento anche per i negozionati di articoli sportivi che hanno potuto vedere le collezioni del 2023/24 di attrezzatura ma anche abbigliamento, in anteprima rispetto alle ordinazioni.

Parola anche ai protagonisti di questa edizione, gli espositori, con Claudio Distasi di CAPiTA e Union Binding Company: “Per noi è la prima volta a Prowinter e siamo molto soddisfatti perché abbiamo incontrato davvero tanti clienti, sia del mondo rental che di quello retail, soprattutto dal centro Italia. Un’esperienza decisamente sopra alle nostre aspettative”.

Si unisce a lui anche Stefano Ben di Völkl, Dalbello, Marker, nell’esprimere il proprio gradimento: “Un’edizione molto buona: soprattutto nella prima giornata abbiamo lavorato davvero in maniera importante. Pubblico qualificato, tanti negozi: la data di gennaio per noi è azzeccata”.

Alla soddisfazione per i numeri della fiera si aggiunge quella per il successo della prima edizione del Prowinter Award “Retail”, il riconoscimento che ha premiato Rossignol con FORZA 70°+ V-TI MASTER nella categoria sci e K2 con RECON BOA 120 per la categoria scarponi. Sono state oltre 20 le aziende espositrici che hanno candidato il proprio prodotto all’Award, nato per dare lustro e visibilità alla vendibilità, all’innovazione e alla qualità: “Un modo per noi nuovo di premiare le aziende e la loro capacità di innovare, di mettersi in gioco e di alzare continuamente l’asticella – ha proseguito Geraldine Coccagna, Brand Manager di Prowinter – e come tutte le prime edizioni è stata una sfida, vinta con estrema soddisfazione, grazie soprattutto alla collaborazione di una giuria estremamente qualificata”.

Verena Stuffer, ex sciatrice alpina, Alessandro Monti, imprenditore della grande distribuzione sportiva, Manuel Bottazzo, designer specializzato in industrial design dello sport e Giovanni Audiffredi, giornalista con una grande esperienza nel campo della moda e dello sport, guidati dal presidente di giuria Elio Bottero, voce di spicco nel settore, sono stati i giurati che hanno valutato i prodotti candidati, tenendo in adeguato conto le aspettative, i bisogni e le preferenze di un pubblico sempre più esigente e in costante mutamento.

Prowinter tornerà a Fiera Bolzano a gennaio 2024 per il primo momento espositivo della stagione ventura.

Info: www.fieramesse.com/prowinter.