Bolzano: festa e riconoscimenti agli Special Olympics altoatesini

venerdì, 9 giugno 2023

Bolzano – Il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher ha accolto un centinaio tra atleti Special Olympics, tecnici e accompagnatori e la loro presidentessa, Martha Stocker, alla Felsenkeller di Laimburg

Li chiamano Special Olympics, sono ragazze e ragazzi come tutti gli altri, eccezion fatta per la loro straordinaria abilità sportiva. Diversamente abili, o abili in un modo un po’ diverso, ma comunque abilissimi. Ed è proprio per questo motivo che ieri sera dopo un altro inverno particolarmente ricco di risultati importanti, il presidente della Provincia e assessore provinciale allo Sport, Arno Kompatscher, ha voluto accogliere un centinaio tra atleti paralimpici, tecnici ed accompagnatori e la loro presidente, l’ex assessora provinciale Martha Stocker, alla Felsenkeller di Laimburg per dedicare a loro una serata e tributare loro il ringraziamento che meritano (foto ASP Fabio Brucculeri).

“L’impegno e la passione che voi, atlete e atleti, profondete per raggiungere questi risultati ci insegnano a non mollare mai, neanche davanti alle più grandi difficoltà”, ha detto il presidente Kompatscher, rivolgendosi agli Special Olympics altoatesini. “Il vostro impegno e la vostra passione sono un esempio per tutti noi, non solo per lo sport, ma più in generale per la vita”, ha aggiunto il presidente della Provincia.

Ma veniamo ai risultati della stagione invernale 2022/2023 degli Special Olympics altoatesini. Una pioggia di medaglie iniziata alla Heiner Messner Gedächtnissrennen, proseguita alla Sarntal Lebenshilfe, alla Ulten Abschlussrennen, alla Südtirol Cup e culminata con i titoli italiani di slalom gigante e slalom speciale conquistati ai campionati Fisdir del Monte Bondone, con l’oro di squadra al Passo del Tonale, con 3 ori, 4 argenti e 4 bronzi a Bardonecchia e con la partecipazione di due sciatori e un fondista (capace di portare a casa due medaglie d’argento) ai Mondiali di Seefeld. Gli atleti della Lebenshilfe hanno conquistato invece 32 medaglie (21 ori, 8 argenti e 3 bronzi) e un quarto posto a squadre ai Giochi invernali Special Olympics di Sappada e un bronzo con la staffetta italiana ai Mondiali di Seefeld.