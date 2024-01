BOclassic, trionfano Sabastian Sawe e Nadia Battocletti

domenica, 31 dicembre 2023

Bolzano – Sabastian Sawe e Nadia Battocletti hanno vinto la 49esima BOclassic, prestigiosa Classica di San Silvestro a Bolzano. Il fuoriclasse kenyano si è imposto con disinvoltura, stabilendo il nuovo record, mentre la campionesse nonesa Nadia Battocletti (nella foto credit BOclassic) ha conquistato la prima vittoria italiana dal 1988 in campo femminile.

Il neo Campione del Mondo di mezza maratona si era presentato alla BOclassic con i favori del pronostico e ha conquistato il primo sigillo sulle strade altoatesine, il trentino Yeman Crippa si è classificato al secondo posto.

Dichiarazioni post gara

Sabastian Sawe (Kenia, vincitore): “Sono estremamente contento di questa vittoria. È stata una bella gara, a Bolzano mi sono sentito molto a mio agio. La corsa è stata veloce e Yeman Crippa mi ha tenuto testa fino alla fine”.

Yeman Crippa (Italia, 2°): “È andata bene, peccato per il secondo posto. Ho provato fino all’ultimo a dare filo da torcere a Sawe, ma è il campione del mondo nella mezza maratona e ovviamente poteva avere quel qualcosa in più di me. Sono super contento, perché sono venuto a dare il meglio di me e l’ho dato. Non vedo l’ora che inizi la nuova stagione con le Olimpiadi a Parigi e i Campionati del mondo a Roma.»

Nadia Battocletti (Italia, vincitrice): “Sono felicissima di avercela fatta. Lungo il percorso ho sentito gli incitamenti del pubblico e per questo voglio dedicare questa vittoria a tutti voi qui a Bolzano. Durante la corsa ho iniziato a sentire più caldo, così nel penultimo giro ho tolto i guanti. È stato un modo per dire “adesso si fa sul serio”, come una macchina che accelera per superare”.