Bis di Jessie Diggins al Tour de Ski, colpaccio Laukli sul Cermis

domenica, 7 gennaio 2024

Alpe Cermis – È una Val di Fiemme a stelle e strisce quella della Final Climb al femminile, con la statunitense Jessie Diggins a conquistare per la seconda volta in carriera la vittoria al Tour de Ski e la connazionale Sophia Laukli ad incoronarsi campionessa di tappa sull’Alpe Cermis. Foto @Newspower.

Oggi la 10 km TL femminile, ultimo appuntamento del Tour, scatta alle 15.45 da Lago di Tesero e con il ritmo sostenuto imposto dall’austriaca Teresa Stadlober raggiunge in fretta le pendici della pista Olimpia III del Cermis. Comincia la scalata dell’Alpe e le prime posizioni del gruppo sono occupate tutte da grandi nomi: Sundling (SWE), Karlsson (SWE), Claudel (FRA), Diggins (USA) e Weng (NOR). Al passaggio dal km 6.8 sono Sophia Laukli ed Heidi Weng le due che appaiono più in forma, con la veterana “norge” che si mette a tirare in testa al gruppo sui primi impegnativi tornanti.

La Weng divora le rampe iniziali e il suo ritmo serrato miete le prime vittime nel gruppo delle migliori. Spinte dal costante incitamento dei tifosi assiepati sull’Alpe, fra i rintocchi dei campanacci e lo sventolare delle bandiere, le atlete scalano una a una le erte della ‘Monster Bakken’: Weng è lanciata in una vera e propria arrampicata anche della classifica generale del Tour, ma giunta alla direttissima del Cermis è la statunitense Laukli a rilanciare l’azione. Weng (classe 1991) non tiene il passo della giovane Laukli (classe 2000) che punta dritta all’arrivo di Doss dei Laresi, stazione intermedia dell’Alpe Cermis. Dopo 38’16”5 è la statunitense a vincere la settima e ultima tappa del Tour de Ski 2023/2024, e precede la Weng di 17”. Terza di giornata la francese Delphine Claudel, autrice di una prova che la porta a chiudere il Tour in top10. L’americana Diggins, ottima calcolatrice, ha controllato la situazione, e col suo pettorale oro brilla sul gradino più alto del podio del Tour de Ski, in compagnia di una Weng capace di recuperare 2 posizioni in classifica e chiudere 2.a, e di una Niskanen che lascia fuori dalle prime tre posizioni le atlete svedesi, che fino a ieri occupavano due terzi del podio. Chiudono il Tour rispettivamente 4.a, 5.a e 6.a Karlsson, Sundling e Svahn.

Nella top20 di giornata la portacolori azzurra Caterina Ganz, con la fiemmese che giunge 18.a sul Cermis e chiude un Tour travagliato.

Dopo le mille emozioni del Tour de Ski, la Coppa del Mondo guidata ora dai neo-vincitori del Tour Jessie Diggins (1402 punti) e Harald Oestberg Amundsen (1302 punti) riprende le sue tappe regolari con Oberhof, in Germania (19-21 gennaio). L’arrivederci in Val di Fiemme è al prossimo gennaio, sarà tempo di preolimpiche.

CLASSIFICHE

10 km Mass Start FT – Women

1 LAUKLI Sophia USA 38:16.5; 2 WENG Heidi NOR 38:33.6; 3 CLAUDEL Delphine FRA 38:54.2; 4 NISKANEN Kerttu FIN 38:55.7; 5 EIDUKA Patricija LAT 38:57.5; 6 DIGGINS Jessie USA 39:05.0; 7 PARMAKOSKI Krista FIN 39:18.6; 8 FOSNAES Kristin Austgulen NOR 39:23.7; 9 HENNIG Katharina GER 39:28.6; 10 KARLSSON Frida SWE 39:38.4

18 GANZ Caterina ITA 40:38.2

Tour de Ski – Women

1 DIGGINS Jessie USA 4:13:19.0; 2 WENG Heidi NOR +31.6; 3 NISKANEN Kerttu FIN +39.7; 4 KARLSSON Frida SWE +1:17.4; 5 SUNDLING Jonna SWE +1:47.9

22 GANZ Caterina ITA +9:43.2