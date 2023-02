Bilancio e risultati del trofeo Rari Nantes Ala Memorial Ermanno Patorno

martedì, 7 febbraio 2023

Ala – In questo weekend c’è stato grande fermento presso la piscina comunale di Ala (Trento) dove si è svolta la prima edizione del Trofeo Rari Nantes Ala – Memorial Ermanno Patorno.

I numeri erano importanti: oltre 500 iscritti, 22 società del nord Italia presenti. Alla tensione per questo “battesimo” si è aggiunta la gioia e l’euforia per la buona riuscita della manifestazione. E quello che sicuramente si è respirato è stato l’entusiasmo degli atleti. Non c’è storia: il fuoco di queste manifestazioni sono loro. E questo fa si che si mobilitino decine e decine di volontari per poter dare sfogo a questo fuoco.

Durante la manifestazione non è mancata la presenza delle autorità, presenti Il Sindaco e l’assessore allo sport di Ala, l’Onorevole Vanessa Cattoi, e il Presidente del Comitato Trentino della Federazione Italiana Nuoto Cristian Sala.

Claudio Soini – Sindaco del Comune di Ala

Siamo estremamente orgogliosi di ospitare questa prima edizione. Ringrazio la nostra società, la Rari Nantes Ala, che ha voluto organizzare con grande impegno questo trofeo. È stata creata l’opportunità di dare visibilità al nostro centro sportivo e al nostro territorio. L’opportunità per i ragazzi di confrontarsi tra loro e con grandi atleti è sicuramente importante e stimolante. La partecipazione è stata incredibile e questo mi auguro possa dare il via alle future edizioni.

Cristian Sala – Presidente FIN CR Trentino

Credo che sia stata un’ottima intuizione quella di pensare ad un evento come quello che si sta svolgendo. Le gare fatte dai ragazzi e il pubblico presente confermano tutto questo. Questo tipo di manifestazioni e questo sport portano inevitabilmente a guardare avanti e a pensare alle prossime edizioni. Il Trentino sta spingendo molto, soprattutto sul settore giovanile, perché riteniamo che sia importante dare occasioni di confronto ai nostri atleti e permettere anche ad altri atleti di conoscere la nostra realtà. Stiamo crescendo anche come eventi, non solo come movimento. Gli anni di Covid e il caro energia hanno messo in crisi parecchi dei nostri impianti. La perseveranza l’ha fatta da padrone e ora possiamo guardare avanti.

Giorgia Romei – GS Marina Militare

Mi sono trovata benissimo, si respira un’atmosfera di casa. Per me si tratta della prima gara dopo tanti mesi di stop a causa del citomegalovirus. Sono state delle gare che per me valgono come test, per ritrovarmi un pò, e torno a casa soddisfatta. Sicuramente mi sto concentrando per gli assoluti, ma il mio obiettivo è fare bene al Sette Colli. I Campionati Italiani sono molto vicini e realisticamente credo che non sia facile essere al top della forma per quell’evento. La ripresa non è semplice: noi atleti avvertiamo subito lo stop, anche se di pochi giorni, figuriamoci quando si è trattato di due mesi, come nel mio caso. Ma ce la sto mettendo tutta!

Claudio Massei – Allenatore della Rari Nantes Ala.

Questa prima edizione è andata oltre ogni nostra aspettativa. Tutto nato quasi per gioco e ora siamo qui! La finale delle staffette di sabato sera ci ha fatto tornare indietro di qualche anno, prima della pandemia, con l’entusiasmo e la gioia che caratterizza questo tipo di tifo ai trofei. È stato un momento davvero emozionante! Va segnalato poi, che oltre all’entusiasmo abbiamo comunque visto delle prestazioni davvero buone da parte dei ragazzi. Tenendo conto del momento della stagione e della preparazione dei ragazzi, devo dire che sono stati davvero bravi.

Rosario Casillo – Dirigente Rari Nantes Ala

Il gioco di cui parlava Claudio è partito da una mia battuta, alla fine di un trofeo dove abbiamo partecipato con i nostri atleti ho lanciato il sasso dicendo: perché non farlo anche ad Ala? Ma se lo facciamo deve essere qualcosa di importante! Detto fatto, dopo qualche giorno avevamo in mano gli elementi su cui lavorare. Confesso che è partito tutto a fine ottobre, il tempo a disposizione è stato oggettivamente esiguo, le notti sveglie a lavorare sono state tante, confronti anche notturni con Claudio Massei e Luca Molina e tutto il Direttivo, ma oggi siamo qui, archiviando la prima edizione di questa bellissima manifestazione che ci ha fatto riscuotere tantissimo successo a bordo vasca ma anche in rete (oltre 11 mila visualizzazioni per la diretta streaming).

Romano Stefani – Presidente Rari Nantes Ala

È il primo Trofeo che organizziamo come società e direi che è andato tutto oltre ogni aspettativa. Due giornate all’insegna del divertimento, dell’agonismo e anche della gioia e dell’allegria nel vedere tutti questi atleti partecipare al nostro Trofeo. Tutto questo ci da la giusta carica per poter pensare ad una seconda edizione. Il ruolo dei volontari è stato fondamentale: l’organizzazione di un evento determina anche il risultato di un evento. Abbiamo cercato di metterci tutto l’impegno, valutando ogni dettaglio, per poter soddisfare le esigenze dei partecipanti e poter essere fieri di quanto abbiamo fatto.

Roberta Felotti – ex atleta olimpica allenata da E.Patorno

Sono veramente emozionata per essere qui oggi. Era da tanto tempo che non entravo in una piscina e farlo per premiare degli atleti durante una manifestazione dedicata al mio allenatore è qualcosa di incredibile. Ermanno era una persona mite, molto preparata, attenta alle esigenze di noi atleti, e che puntualmente preferiva restare nell’ombra che sotto le luci dei riflettori. L’acqua è stata la mia casa per tantissimo tempo e devo a lui il mio percorso da atleta, un percorso che mi ha aiutato a crescere anche come persona.

Il trofeo si è concluso con l’euforia, il tifo, le urla che caratterizzano le staffette. La stanchezza di due giorni di gara sembrava sparita e i ragazzi stavano sugli spalti a gridare per incitare i loro compagni.

Il risultato della manifestazione per la classifica a squadre è stato:

1. Hydros USD Oderzo

2. Centro Nuoto Torino

3. Rari Nantes Ala