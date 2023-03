Bilancio e premiati alla Festa del Nuoto Trentino

domenica, 12 marzo 2023

Trento – La Sala Demattè di Ravina ha ospitato la Festa del Nuoto Trentino, momento di premiazione per gli atleti che si sono distinti nel corso della stagione 2021-2022, organizzata dal Comitato Provinciale di Trento della FIN. A salire sul palco nel corso della serata sono stati oltre 100 giovani atleti che hanno ricevuto un riconoscimento dal Comitato. Presente, oltre al presidente del Comitato Cristian Sala e ai Consiglieri, anche il vice-presidente del Comitato di Trento del CONI, Massimo Eccel.

I primi ad essere premiati sono stati i più giovani, ovvero i convocati al progetto di qualificazione giovanile Joy of Swimming, che hanno partecipato nel corso della stagione ad una serie di stage in cui si sono alternati momenti di allenamento in acqua e momenti formativi. A seguire, il Comitato ha premiato la squadra di pallanuoto della Rari Nantes Trento, che nella scorsa stagione ha vinto il campionato promozione Triveneto conquistando la promozione in Serie C.

Numerosi gli atleti trentini che hanno partecipato ai campionati italiani di categoria e assoluti, sia per quanto riguarda il nuoto che il nuoto per salvamento: sono stati premiati sia i partecipanti che coloro che hanno portato a casa preziose medaglie. A proposito di medaglie, sono stati premiati anche i tre medagliati trentini degli ultimi Europei Master a Roma, tra cui Massimo Grisenti (Buonconsiglio Nuoto), campione europeo dei 400m misti nella categoria Master 30-34.

Un momento di premiazione speciale è stato dedicato a due atlete protagoniste di una stagione straordinaria, Sofia Dandrea (Team Nuoto Trento, oggi a Rari Nantes Ala) e Helene Giovanelli (Amici Nuoto Riva, nella foto). Dandrea, tra i tanti successi della scorsa annata, è campionessa italiana juniores negli 800m e nei 1500m stile libero, e ha indossato i colori della nazionale in numerose competizioni in giro per l’Europa conquistando importanti medaglie. Giovanelli, invece, è una stella del nuoto per salvamento italiano, collezionando medaglie ai campionati italiani, e si è da poco laureata campionessa del mondo ai mondiali di salvamento nella staffetta 4×50 mista.

Non ha potuto essere presente, ma ha inviato un video saluto Arianna Bridi, atleta trentina che ha collezionato medaglie preziosissime a livello europeo e mondiale, e che dopo alcuni problemi fisici tornerà in nazionale Coppa Len di nuoto in acque libere il 18 marzo ad Eilat in Israele.

Infine, è stato dedicato un momento di ringraziamento anche a chi rende possibile lo svolgimento delle gare e permette agli atleti di crescere ogni giorno: i rappresentanti del Gruppo Ufficiali Gara del Trentino e di Assokronos Trentina, mentre poco dopo sono stati premiati tutti i presidenti delle società sportive trentine, in rappresentanza di tutti coloro che lavorano ogni giorno al fianco degli atleti, primi tra tutti i numerosi tecnici.

FESTA DEL NUOTO TRENTINO – I PREMIATI

Partecipanti al progetto Joy of Swimming 2021-2022 – Esordienti A

Bonvecchio Sofia – Rari Nantes Trento

Brighenti Nicole – Amici Nuoto Riva

Brussa Ilaria – Buonconsiglio Nuoto

Coratelli Ilaria – Leno 2001

De Giovanelli Laura – Nuotatori Trentini

D’Errico Ginevra – Buonconsiglio Nuoto

Filippi Giorgia – Buonconsiglio Nuoto

Finocchiaro Carlotta – Amici Nuoto Riva

Giacomini Ludovica – Nuotatori Trentini

Grasselli Alice – Rari Nantes Trento

Lechthaler Emily – Nuotatori Trentini / Rari Nantes Ala

Raso Isabel – Amici Nuoto Riva

Vulcan Lavinia – Buonconsiglio Nuoto

Zandonai Ilaria – Nuotatori Trentini

Aloisi Filippo – Buonconsiglio Nuoto

Aloisi Gabriele – Buonconsiglio Nuoto

Apicerni Jacopo – Rari Nantes Trento

Astefani David – Amici Nuoto Riva

Bertotti Leonardo – Rari Nantes Trento

Bisinelli Mattia – Leno 2001

Bonivento Luca – Nuotatori Trentini / Rari Nantes Ala

Brugnara Gabriele – Buonconsiglio Nuoto

Ferrulli Alberto – Nuotatori Trentini

Fotia Daniele – Buonconsiglio Nuoto

Gorza Gregorio – Buonconsiglio Nuoto

Mezzacappa Mattia – Nuotatori Trentini

Mosaner Daniele – Nuotatori Trentini

Piva Amos – Nuotatori Trentini / Rari Nantes Ala

Ranieri Salvatore – Rari Nantes Trento

Selva Attilio – Nuotatori Trentini / Rari Nantes Ala

Tonazzolli Marco – Buonconsiglio Nuoto

Tondi Federico – Nuotatori Trentini

Rari Nantes Trento Pallanuoto 21-22 – Protagonisti della promozione in Serie C

Luca Benigni (2003) ruolo – centro boa/marcatore del centro boa

Ermanno Bosco (2004) – attaccante mancino

Francesco Bridi (2005) – attaccante

Davide Cristofolini (2005) – centro boa/marcatore del centro boa

Francesco Da Molin (1996) – centro boa

Daniele Detone (2004) – marcatore del centro boa

Andrea D’Urso (1980) – universale

Mikael Frate (2005) – attaccante

Paolo Furlani (vicecapitano – 2004) – universale

Giotto Guadagni (2000) – portiere

Alessandro Lombino (1973) – difensore

Adriano Margonari (2006) – attaccante

Riccardo Mittempergher (2004) – attaccante

Dusan Ostoijc (2004) – portiere

Elia Viola (capitano – 2003) – attaccante

L’allenatore Francesco Scannicchio e il suo staff tecnico

Partecipanti ai campionati italiani di categoria e assoluti – Nuoto per salvamento

Alessia Casari – Amici Nuoto Riva

Alice Marchi – Amici Nuoto Riva

Andrea Delfino – Amici Nuoto Riva

Angelica Potrich – Amici Nuoto Riva

Anna Armellini – Amici Nuoto Riva

Caterina Ballardi – Amici Nuoto Riva

Celeste Salvotelli – Amici Nuoto Riva

Filippo Zanetti – Amici Nuoto Riva

Giulia Bertoldo – Amici Nuoto Riva

Giulia Torboli – Amici Nuoto Riva

Lisa Faitelli – Amici Nuoto Riva

Lorenzo Germanò – Amici Nuoto Riva

Mattia Facincani – Amici Nuoto Riva

Roberta Coser – Amici Nuoto Riva

Samuel Guarnati – Amici Nuoto Riva

Samuele Tolettini – Amici Nuoto Riva

Partecipanti ai campionati italiani di categoria e assoluti – Nuoto

Campionati italiani di categoria:

Amicone Aurora – Amici Nuoto Riva / Rari Nantes Ala

Bortolotti Lucia – Amici Nuoto Riva

Brugnara Leonardo – Team Nuoto Trento

Casillo Martina – Amici Nuoto Riva / Rari Nantes Ala

Dapor Matilde – Rari Nantes Ala

Donato Virginia – Rari Nantes Trento / Team Nuoto Trento

Foradori Maddalena – 2001 Team Rovereto

Goatelli Andrea – Team Nuoto Trento

Ilievski Jovan – Team Nuoto Trento

Leonardi Anna – Nuotatori Trentini / Team Nuoto Trento

Leonardi Margherita – Team Nuoto Trento

Marcon Silvia – Team Nuoto Trento

Massei Marcello – Rari Nantes Ala

Obinu Vincenzo – Nuotatori Trentini / Rari Nantes Ala

Penta Cristina – Team Nuoto Trento

Penta Marco – Team Nuoto Trento

Rosatti Giovanni – Buonconsiglio Nuoto / Team Nuoto Trento

Samoncini Anna – Buonconsiglio Nuoto / Team Nuoto Trento

Serra Christian – 2001 Team Rovereto

Soncini Sara – Rari Nantes Trento / Team Nuoto Trento

Sordo Giulia – Team Nuoto Trento

Vicentini Leonardo – Team Nuoto Trento / Fondazione Bentegodi Verona

Zanon Giacomo – Team Nuoto Trento / Usa

Campionati italiani assoluti:

Valerie Buffa – Team Nuoto Trento

Andrea Zenatti – Team Nuoto Trento

Elisa Fiorini – Rari Nantes Ala

Letizia Baldessari – Team Nuoto Trento / USA

Sara Petrolli – Rari Nantes Ala

Medagliati ai campionati italiani di categoria e assoluti – Nuoto per salvamento

Amicone Aurora – Amici Nuoto Riva / Rari Nantes Ala

Argento oceanwoman e tavola categoria ragazze al campionato italiano di categoria prove oceaniche

Astefani David – Amici Nuoto Riva

Oro frangente, argento tavola, bronzo canoa e bronzo bandierine categoria Esordienti A al campionato italiano di categoria prove oceaniche

Ballardi Davide – Amici Nuoto Riva

Bronzo nei 100 manichino pinne categoria ragazzi al campionato italiano di Milano

Bronzo nella staffetta 4×90 sprint al campionato italiano assoluto surf lifesaving

Argento oceanman, bronzo tavola e argento canoa categoria Ragazzi al campionato italiano di categoria prove oceaniche

Due bronzi Ragazzi al campionato italiano estivo di Gorizia (100 manichino pinne, 100 percorso misto)

Banello Mattia – Amici Nuoto Riva

Bronzo nella staffetta 4×90 sprint al campionato italiano assoluto surf lifesaving

Bolognani Stefano – Amici Nuoto Riva

Bronzo nella staffetta 4×90 sprint al campionato italiano assoluto surf lifesaving

Bortolotti Lucia – Amici Nuoto Riva

Campionessa italiana junior nei 50 manichino, argento nei 200 super lifesaver, bronzo nei 200 ostacoli e altre medaglie nelle staffette ai campionati italiani di Milano

Oro oceanwoman, argento frangente, argento tavola, bronzo canoa categoria Junior al campionato italiano di categoria prove oceaniche

Quattro medaglie d’argento Junior al campionato italiano estivo di Gorizia (200 ostacoli, 50 manichino, 100 percorso misto, 200 super lifesaver)

Argento e bronzo nelle staffette Senior al campionato italiano estivo di Gorizia

Brighenti Nicole – Amici Nuoto Riva

Oro canoa, bronzo tavola categoria Esordienti A al campionato italiano di categoria prove oceaniche

Campanelli Anna – Amici Nuoto Riva

Argento bandierine e bronzo 90 sprint nella categoria Junior al campionato italiano di categoria prove oceaniche

Casillo Martina – Amici Nuoto Riva / Rari Nantes Ala

Bronzo oceanwoman e canoa categoria ragazze al campionato italiano di categoria prove oceaniche

Civettini Alice – Amici Nuoto Riva

Bronzo nella staffetta 4×50 mista al campionato italiano di Milano

Oro canoa e bronzo oceanwoman categoria Junior al campionato italiano di categoria prove oceaniche

Danciu Sara – Amici Nuoto Riva

Argento canoa categoria Esordienti A al campionato italiano di categoria prove oceaniche

Ferrari Diego – Amici Nuoto Riva

Oro nella staffetta tavola maschile e bronzo nella staffetta ocean lifesaver mixed al campionato italiano assoluto surf lifesaving

Tre medaglie d’oro (oceanman, tavola e canoa) categoria ragazzi al campionato italiano di categoria prove oceaniche

Ha vestito la maglia azzurra ai mondiali di salvamento di Riccione

Finocchiaro Carlotta – Amici Nuoto Riva

Argento frangente, argento tavola categoria Esordienti A al campionato italiano di categoria prove oceaniche

Giovanelli Arianna – Amici Nuoto Riva

Bronzo nella staffetta 4×90 sprint e nella staffetta torpedo al campionato italiano assoluto surf lifesaving

Marocchi Giacomo – Amici Nuoto Riva

Oro nella staffetta tavola e bronzo nella staffetta ocean lifesaver mixed al campionato italiano assoluto surf lifesaving

Argento oceanman nella finale giovani al campionato italiano di categoria prove oceaniche

Marocchi Giovanni – Amici Nuoto Riva

Bronzo oceanman e argento tavola categoria ragazzi al al campionato italiano di categoria prove oceaniche

Marsiglia Emily – Amici Nuoto Riva

Argento nella gara tavola, oro nella staffetta oceanwoman e argento nella staffetta tavola al campionato italiano assoluto surf lifesaving

Oro tavola, argento canoa categoria Cadette al campionato italiano di categoria prove oceaniche

Raso Isabel – Amici Nuoto Riva

Bronzo frangente categoria Esordienti A al campionato italiano di categoria prove oceaniche

Rigatti Cornelia – Amici Nuoto Riva

Due bronzi e un argento nelle staffette al campionato italiano di Milano

Argento nella gara canoa, oro nella staffetta oceanwoman e bronzo nella staffetta ocean lifesaver mixed al campionato italiano assoluto surf lifesaving

Ha vestito la maglia azzurra ai mondiali di salvamento di Riccione

Rosa Giulia – Amici Nuoto Riva

Bronzo nella staffetta 4×90 sprint al campionato italiano assoluto surf lifesaving

Argento 90 sprint categoria Cadette al campionato italiano di categoria prove oceaniche

Shaulli Rikardo – Amici Nuoto Riva

Bronzo frangente categoria Esordienti A al campionato italiano di categoria prove oceaniche

Turrini Eleonora – Amici Nuoto Riva

Oro nella staffetta oceanwoman e bronzo nella staffetta 4×90 sprint, nella staffetta torpedo e nella staffetta ocean lifesaver mixed al campionato italiano assoluto surf lifesaving

Argento bandierine, bronzo 90 sprint categoria cadette al campionato italiano di categoria prove oceaniche

Argento e bronzo nelle staffette Senior al campionato italiano estivo di Gorizia

Ha vestito la maglia azzurra ai mondiali di salvamento di Riccione

Zanetti Alessia – Amici Nuoto Riva

Due bronzi e un argento nelle staffette al campionato italiano di Milano

Bronzo nella staffetta torpedo al campionato italiano assoluto surf lifesaving

Argento frangente categoria Senior al campionato italiano di categoria prove oceaniche

Argento e bronzo nelle staffette Senior al campionato italiano estivo di Gorizia

Medagliati ai campionati italiani di categoria – Nuoto

Alessandra Gusperti – categoria Juniores – Team Nuoto Trento

Argento nei 50 stile libero

Argento nei 100 stile libero

Bronzo nei 200 stile libero

Argento nei 50 farfalla

Ha partecipato ai campionati italiani assoluti invernali e primaverili a Riccione, e a quelli estivi al Centro Federale di Ostia

Matteo Gusperti – categoria Cadetti – Team Nuoto Trento / Nuoto Club Azzurra Bologna

Argento nei 50 farfalla

Ha partecipato ai campionati italiani assoluti invernali e primaverili a Riccione, e a quelli estivi al Centro Federale di Ostia

Nicola Micheli – categoria Ragazzi – Nuotatori Trentini / Rari Nantes Ala

Campione italiano nei 400 stile libero

Campione italiano nei 1500 stile libero

Medagliati ai campionati europei di Roma – Masters

Massimo Grisenti (categoria Master 30-34) – Buonconsiglio Nuoto:

800 stile libero: 3° posto (8:52.62)

400 misti: 1° posto (4:52.87)

Marco Borriello (categoria Master 60-64) – Buonconsiglio Nuoto:

100 farfalla: 2° posto (1:09.84)

200 misti: 3° posto (2:40.56)

Lorenza Depeder – Buonconsiglio Nuoto

sincro piattaforma in coppia con Mara Riva: 3° posto

Premiazione speciale

Sofia Dandrea (Team Nuoto Trento / Rari Nantes Ala)

Argento nei 400 stile libero Juniores ai campionati italiani di Riccione a marzo

Campionessa italiana negli 800 stile libero Juniores a Riccione a marzo

Campionessa italiana nei 5000 stile libero Juniores ai campionati primaverili di fondo ad aprile

Campionessa italiana negli 800 stile libero Juniores a Pietralata a luglio

Campionessa italiana nei 1500 stile libero Juniores a Pietralata a luglio

Partecipa ai campionati italiani assoluti invernali e primaverili di Riccione

Partecipa ai campionati italiani assoluti estivi al Centro Federale di Ostia dove arriva quarta nei 1500, dietro Quadarella, Caramignoli e Tettamanzi

Veste l’azzurro della nazionale nella Coppa Comen dove vince l’argento nei 400 stile libero, l’argento negli 800 stile

libero, l’oro nella staffetta 4×200 stile libero

Partecipa ai campionati europei Junior in acque libere a Setubal, dove arriva quinta nei 5000 e vince un bronzo nella staffetta

Partecipa agli Europei Junior di Otopeni dove arriva settima nei 1500 stile libero

Helene Giovanelli (Amici Nuoto Riva)

Campionessa italiana di nuoto per salvamento nei 100 metri percorso misto

Campionessa italiana di nuoto per salvamento nei 50 metri trasporto manichino

Argento e bronzo ai campionati italiani di Gorizia nelle staffette con Eleonora Turrini, Lucia Bortolotti e Alessia Zanetti

Bronzo nel frangente, oro nella staffetta oceanwoman, argento nella staffetta tavola, bronzo nella staffetta 4×90 sprint, bronzo nella staffetta torpedo al campionato italiano assoluto surf lifesaving

Partecipa al campionato italiano assoluto primaverile di nuoto a Riccione

Conquista cinque medaglie di cui tre ori alla Orange Cup vestendo i colori azzurri

Trascina la nazionale di salvamento ai World Games negli Stati Uniti con un bronzo nella staffetta 4×50 ostacoli, un argento nei 50 manichino e un bronzo nella staffetta 4×50 mista

Campionessa del mondo ai mondiali di salvamento di Riccione nella 4×50 mista, argento nella 4×50 pool lifesaver mixed e bronzo nella 4×25 manichino con record italiano assoluto.