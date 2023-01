Biathlon, l’Alto Adige primeggia ai Campionati italiani Ragazzi e Allievi

sabato, 28 gennaio 2023

Val di Zoldo (Belluno) – Prima giornata dei Campionati italiani delle categorie Ragazzi (Under 13) e Allievi (Under 15) di Biathlon al centro biathlon di Palafavèra, in Val di Zoldo (Belluno). La manifestazione, tornata per la terza volta nella suggestiva località delle Dolomiti Bellunesi posta all’ombra del Monte Pelmo e del Civetta (le altre due furono nel 2015 e nel 2018), è organizzata dallo Sci club Valzoldana in sinergia con le Fiamme Oro.

In programma c’era la gara Sprint (due serie di tiri: uno a terra e uno in piedi). Grande protagonista è stato il comitato Fisi Alto Adige che si è aggiudicato tre vittorie su quattro gare. Nella categoria Ragazze (3 chilometri) la vittoria è andata ad Anna Wolf (Anterselva) che ha avuto la meglio su Chantal Moreschini (Sci fondo Val di Sole) e Cloe Giordano (Alpi Marittime). Tra i Ragazzi (4 chilometri) davanti a tutti Elia Steinkasserer (Anterselva) che ha preceduto Gabriele Carrara (Sci fondo Val di Sole) e Nicolò Pedranzini (Sci club Alta Valtellina).

Nella categoria Allievi (5 chilometri) si è imposto Andreas Braunhofer (Anterselva) davanti a Jonas Tscholl (Val Martello) e a Julian Huber (Anterselva). A interrompere il filotto altoatesino è stata Magalì Miraglio Mellano, piemontese dello Sci club Alpi Marittime (comitato Fisi Alpi Occidentali), prima nella categoria Allieve (4 chilometri). Con lei sul podio sono salite la compagna di squadra Viola Camperi e l’altoatesina Anna Anvidalfarei (Sci club Gardena).

Domani, domenica 29 gennaio, verranno assegnati gli “scudetti” della specialità Inseguimento (due poligoni con tiro a terra e due poligoni con tiro in piedi).

Alle 10 prenderanno il via Allievi (6 chilometri) e Allieve (5 chilometri) mentre alle 13 Ragazzi (5 chilometri) e Ragazze (5 chilometri). Oltre ai titoli tricolori, verranno assegnati il Trofeo Fiamme Oro e il memorial Arduino Costantin, a ricordo di un grande appassionato zoldano del biathlon e dello sci di fondo.