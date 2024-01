Biathlon, i risultati delle gare di Coppa Italia a Valdidentro

lunedì, 29 gennaio 2024

Valdidentro (Sondrio) – Biathlon, bene i ragazzi delle Alpi Centrali in Coppa Italia sulle nevi di Valdidentro. Nei giovani maschili, nella gara vinta da Nicola Giordano, terzo posto per Davide Cola (CS Esercito). Ottimo sesto posto per Giuseppe Igino Canclini (Alta Valtellina), primo classificato civile dietro gli atleti dei corpi Sportivi militari. Tredicesimo si è classificato Simone Motta (SC Alta Valtellina), mentre sedicesimo è stato Simone Negrini (Sporting Livigno) (foto © Fisi Alpi Centrali).

Tra gli aspiranti maschili diciassettesimo posto per Michel Zanaboni (Alta Valtellina) che, convalescente da una forte influenza, non riesce ancora ad esprimersi al meglio sugli sci.

Nono posto tra le ragazze per Rachele dei Cas (Alta Valtellina) nella gara vinta dalla trentina Letizia Moreschini.

Ieri nella 7,5 km per gli atleti della categoria Giovani, con 4 rappresentanti della Alpi Centrali nelle prime 8 posizioni. Ancora un terzo posto per Davide Cola seguito al sesto posto da Simone Motta, dal settimo di Simone Negrini e dall’ottavo di Giuseppe Igino Canclini.

Nella categoria aspiranti maschile Mattia Ondertoller (Alta Valtellina) che dopo il tiro in piedi esce al terzo posto, ma perdendo 4 posizioni nell’ultimo giro conclude con un ottimo settimo posto.

Ottima prestazioni generale delle aspiranti femminili con Maria Angelica Rini (Alta Valtellina) che, con la nona posizione, coglie il suo miglior risultato assoluto nel calibro 22, risultando prima del 2009. Rachele dei Cas, decima, ha fatto segnare un’ottima prestazione sugli sci ma qualche errore di troppo al poligono. Miglior prestazione in carriera per Anna Occhi, (Alta Valtellina), quindicesima, considerando che ha iniziato con il biathlon solamente un anno fa. Ventitreesima Camilla Andreola (Alta Valtellina).