Basket, Under 19: Trento qualificata alla fase finale della Next Gen Cup

sabato, 25 febbraio 2023

Trento – La Dolomiti Energia Trentino Under 19 supera agevolmente Scafati e si conferma in testa al girone B di Next Gen Cup 2022-23: il 56-90 con cui i bianconeri superano la Givova certifica la qualificazione alle Final Eight della competizione in programma a metà aprile a Napoli con un turno di anticipo. Domani capitan Iobstraibizer e compagni affronteranno Brescia (palla a due alle 16 alla BLM Group Arena, ingresso libero) per provare a confermarsi in testa al girone, posizione che garantirebbe loro un migliore accoppiamento per i quarti di finale. Dopo un buon avvio dei campani, non c’è storia nel sesto turno della coppa dedicata alle formazioni Under 19 delle 16 squadre di Serie A: l’Aquila fa valere la sua superiorità fisica e tecnica e irretisce Scafati con un match di grande solidità e compattezza dopo la sconfitta del giorno prima contro Venezia (foto).

La cronaca | I bianconeri in apertura di match soffrono le incursioni in area di Caiazza e Alesso Rodriguez, e le due triple mandate a bersaglio da Zangheri e Dell’Anna non bastano ai padroni di casa che chiudono il primo quarto sotto di 3 sul 21-18 in favore di Scafati. Il break dei bianconeri si allarga a un 12-0 che a cavallo tra i due quarti lancia il primo allungo di Trento (21-26 e timeout Scafati): capitan Iobstraibizer e Margoni colpiscono dall’arco, Scafati prova a tenere alto il ritmo della partita ma non evita il vantaggio trentino 30-41 all’intervallo lungo. Zangheri e Calamita alzano la voce in attacco, la Givova fatica a tenere i ritmi imposti dai padroni di casa: senza grossi scossoni i ragazzi di coach Giovanni Molin portano a casa il successo e il primato nel girone a una partita dal termine di questa seconda fase.

Givova Scafati 56

Dolomiti Energia Trentino 90

(21-18, 30-41; 44-67)

GIVOVA SCAFATI: Sanogo 2, Morvillo 3, Jallow, Caiazza 2, Langella, Pali 6, Rossano, Imade, Improta 18, Carolei 4, Alesso Rodriguez 21, Fonisto. Coach Liquori.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Dei, Margoni 9, Savio 7, Morina 14, Pradi 2, Iobstraibizer 5, Gaye 9, Falappi 1, Diarra 1, Calamita 8, Dell’Anna 12, Zangheri 22. Coach Giovanni Molin, assistente Linhao Chen.

NOTE: Spettatori 400 circa.

CLASSIFICA GIRONE B: Dolomiti Energia Trentino 10 (5-1); EA7 Emporio Armani Milano, Umana Reyer Venezia 8 (4-1); Tezenis Verona 6 (3-2); Gevi Napoli Basket, Germani Brescia 4 (2-3); Givova Scafati 2 (1-5); Virtus Emilbanca Bologna 0 (0-5). (Dolomiti Energia Trentino e Givova Scafati una partita in più)