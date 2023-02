Basket, Trento Under 19 prima nel girone e qualificata alle Final Eight di Next Gen Cup

domenica, 26 febbraio 2023

Trento – La Dolomiti Energia Trentino Under 19 chiude la seconda fase di Next Gen Cup centrando il primo posto nel girone B e qualificandosi da “testa di serie” alle Final Eight della manifestazione in programma dal 10 al 12 aprile a Napoli. I ragazzi allenati da coach Giovanni Molin superano Brescia nella quarta giornata del secondo concentramento, quello ospitato da Trento e Rovereto, e nel quarto di finale affronteranno Trieste, quarta classificata nel girone A. Contro i lombardi, in quella che è una sfida che per le squadre “senior” si giocherà proprio alla BLM Group Arena domenica 5 marzo alle 18 (biglietti disponibili online e presso l’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza, 20), la Dolomiti Energia Trentino esce alla distanza, dominando gli ultimi 15’ minuti e vincendo 75-84.

La cronaca. I primi 5’ sono uno show di canestri e triple: Tanfoglio e Tonelli aprono le danze, ma poi la Dolomiti Energia si prende il vantaggio al giro di boa del primo quarto con i canestri di Calamita e Dell’Anna (14-15). Porto (che con Trento in estate ha disputato parte della preseason) segna un’altra volta da tre, Brescia è 6/9 dall’arco di squadra dopo i primi 10’ eppure davanti 27-28 c’è l’Aquila, aiutata anche dal dominio a rimbalzo di Diarra e compagni. Morina e un pimpante Gaye fanno cominciare bene il terzo quarto ai bianconeri (34-41), ma Brescia prosegue la sua partita ad altissime percentuali e con un’accelerata nel finale di quarto si ritrova avanti 50-47 dopo 20’ di gioco. La Dolomiti Energia piazza un grande break in chiusura del terzo quarto: Gaye, Margoni, Morina, Falappi. Non manca nessuno all’appello, e con una difesa di squadra cresciuta di colpi col passare dei minuti i bianconeri volano a +13 sul 54-67 grazie a un parziale di 15-0. A quel punto Brescia non ha la forza di reagire, e l’Aquila non smette di premere il pedale dell’acceleratore.

Germani Brescia 75

Dolomiti Energia Trentino 84

(27-28, 50-47; 54-67)

GERMANI BRESCIA: Pezzali, Tanfoglio 8, Grasso, Santi 4, Tonelli 16, Morigi, Marchetti, Sambrici, Porto 12, Pollini 18, Malagnini 17. Coach Alberti.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Dei ne, Margoni 10, Savio, Morina 19, Frigerio ne, Iobstraibizer, Gaye 11, Falappi 2, Diarra, Calamita 11, Dell’Anna 15, Zangheri 16. Coach Giovanni Molin, assistente Linhao Chen.

NOTE: Spettatori 800 circa. MVP Zangheri.

CLASSIFICA GIRONE B: Dolomiti Energia Trentino 12 (6-1); EA7 Emporio Armani Milano, Tezenis Verona, Umana Reyer Venezia 10 (5-2); Germani Brescia, Napoli Basket 6 (3-4); Givova Scafati 2 (1-6); Virtus Emilbanca Bologna 0 (0-7).