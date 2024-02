Basket, Trento U19 sconfitta da Napoli nei quarti di Next Gen Cup

giovedì, 22 febbraio 2024

Trento – Si ferma ai quarti di finale la corsa in Next Gen Cup della Dolomiti Energia Trentino, sconfitta dalla GeVi Napoli 60-66: in una Il T quotidiano Arena impreziosita da oltre 800 appassionati accorsi a godersi le emozioni del torneo giovanile che mette di fronte le formazioni Under 19 delle 16 squadre di Serie A, Niang e compagni non sono riusciti ad avere la meglio nel finale punto a punto. Napoli parte forte e sfrutta le alte percentuali al tiro per allungare proprio arrivando all’intervallo lungo (29-39): la Dolomiti Energia domina a rimbalzo ma sbaglia troppo al tiro (9/45 alla fine da tre per i bianconeri). I bianconeri non mollano e con Niang trovano la tripla del sorpasso sul 58-57, ma gli ultimi possessi sono tutti di uno scatenato Saccoccia e stavolta è un rimbalzo d’attacco di Napoli a fare la differenza nel finale. I ragazzi di coach Gilmozzi cercheranno riscatto nella seconda parte del campionato Eccellenza di categoria.

Nel frattempo alla Il T quotidiano Arena prosegue domani alle 16 e alle 18 le due semifinali (Tortona-Brescia, Milano-Napoli); domenica alle 18 la finalissima, sempre a ingresso libero al palazzetto di Trento.

Dolomiti Energia Trentino 60

Generazione Vincente Napoli Basket 66

(18-22, 29-39; 48-49)

Dolomiti Energia Trentino: Dorigotti 5, Savio 4, Triggiani T., Cattapan 14, Diarra 5, Guerrini, Triggiani V. 3, Iobstraibizer, Zanella, Frigerio 3, Placinschi 13, Niang 13. Coach Gilmozzi.

Generazione Vincente Napoli Basket: Saccoccia 16, Druzheliubov 14, Ciardiello, Fiodo, Sinagra 10, Sannino, Gambardella, Zanetti 8, Verde, Bamba 18, Coralic, Grassi. Coach Lamberti.

Spettatori: 800.