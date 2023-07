Basket, Trento sorteggiata nel gruppo B dell’EuroCup 2023-24

venerdì, 7 luglio 2023

Trento – Un girone di grande fascino e tradizione: è di altissimo livello il gruppo B di BKT EuroCup (questo il nuovo nome della manifestazione che ha rinnovato il proprio sponsor principale) in cui la Dolomiti Energia Trentino è stata inserita nel sorteggio di coppa andato in scena questo pomeriggio a Barcellona, quartier generale delle principali competizione cestistiche per club d’Europa.

Sulla loro strada, nell’ottava avventura nella coppa continentale, i bianconeri incontreranno nove avversarie di grande blasone, un gruppo in cui assieme ad alcune grandi nobili del basket europeo ci saranno realtà giovani e dinamiche.

Nel gruppo B la Dolomiti Energia Trentino in particolare se la vedrà con la vincitrice dell’EuroCup 2022-23 Gran Canaria (Spagna), Buducnost VOLI Podgorica (Montenegro), Turk Telekom Ankara (Turchia), Aris Salonicco (Grecia), i campioni di Germania del Ratiopharm Ulm (Germania), Mincidelice JL Bourg en Bresse (Francia), Lietkabelis Panevezys (Lituania), Slask Wroclaw (Polonia) e UBT Cluj-Napoca (Romania).

La regular season di BKT EuroCup si svolgerà a partire dal 3 di ottobre con la disputa di 18 match (nove di casa e nove in trasferta contro le altre squadre dello stesso girone): le prime sei di ciascun girone si qualificheranno alla fase successiva. Le prime due direttamente ai quarti di finale, le altre quattro a un turno di spareggio a partita secca. La fase ad eliminazione diretta prevede anche nei quarti di finale un turno con gara secca da giocare sul campo della meglio piazzata in classifica, mentre semifinale e finale si giocheranno al meglio delle tre partite. Nelle prossime ore EuroCup comunicherà il calendario completo della regular season.