Basket, Trento per l’ottava stagione all’EuroCup: format e partecipanti

venerdì, 30 giugno 2023

Trento – Il Board di Euroleague ha annunciato le venti squadre provenienti da quattordici Paesi che prenderanno parte alla 7DAYS EuroCup 2023-24: tra le formazioni di tutta Europa che giocheranno la seconda coppa continentale c’è anche la Dolomiti Energia Trentino, che grazie al brillante sesto posto in classifica in Serie A si presenta ai nastri di partenza della EuroCup pronta a partecipare alla sua ottava avventura continentale. I bianconeri dal 2015 hanno disputato solo una stagione senza EuroCup, competizione che ormai vede l’Aquila come una protagonista fissa.

ANDREA NARDELLI (Direttore Generale DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Siamo particolarmente soddisfatti e orgogliosi di esserci guadagnati la possibilità di prendere parte anche quest’anno alla 7DAYS EuroCup. Una competizione prestigiosa e affascinante, che ci mette alla prova ma che consolida la nostra dimensione europea: sarà l’ottava stagione in cui porteremo la città di Trento e il territorio trentino a confrontarsi con realtà di respiro continentale e città del calibro di Parigi, Londra, Istanbul, Tel Aviv. Per la squadra che verrà e per tutto il club sarà un’avventura stimolante di grande spessore e un’altra preziosa occasione di crescita».

Il format

Cambia leggermente il format della competizione rispetto a quello visto negli ultimi due anni: sono sempre 20 le partecipanti, che mediante sorteggio saranno divise in due gironi da 10 formazioni.

Dopo la stagione regolare (18 partite con match di andata e ritorno contro tutte le avversarie del proprio girone), il via ai playoff, che vedrà qualificate le prime sei squadre in classifica di entrambi i gruppi: le prime due di ogni girone saranno direttamente qualificate ai quarti di finale, mentre le altre giocheranno un match di spareggio che verrà disputato sul campo della meglio piazzata in regular season. Ottavi di finale e quarti di finale rimangono con il format della “partita secca”, mentre semifinali e finali si giocheranno al meglio delle tre partite.

A rappresentare la pallacanestro azzurra, oltre alla Dolomiti Energia Trentino, ci sarà l’Umana Reyer Venezia.

Ecco l’elenco completo delle 20 partecipanti alla 7DAYS EuroCup 2023-24:

7Bet-Lietkabelis Panevezys, Aris Thessaloniki, Besiktas Istanbul, Buducnost VOLI Podgorica, Cedevita Olimpija Ljubljana, DOLOMITI ENERGIA TRENTINO, Dreamland Gran Canaria, Hapoel Tel Aviv, Joventut Badalona, London Lions, Mincidelice Jl Bourg en Bresse, Paris Basketball, Prometey Slobozhanske, ratiopharm Ulm, Slask Wroclaw, Turk Telekom Ankara, UB-T Cluj-Napoca, Umana Reyer Venice, Veolia Towers Hamburg, Wolves Vilnius