Basket, Trento batte Napoli nella seconda fase di Next Gen Cup

giovedì, 23 febbraio 2023

Trento – La Dolomiti Energia Trentino Under 19 apre con un sorriso il secondo concentramento di IBSA Next Gen Cup 2022-23: alla BLM Group Arena, che fino a domenica ospiterà tutte le partite del girone B della coppa dedicata alle formazioni Under 19 delle 16 squadre in Serie A, i bianconeri superano Napoli 79-70 cogliendo il quarto successo in altrettanti incontri. È a un passo la qualificazione matematica dei ragazzi di coach Giovanni Molin alla fase finale che a Napoli a metà aprile assegnerà la coppa. Un successo tutt’altro che agevole quello colto da capitan Iobstraibizer e compagni, che per rimanere imbattuti si scrollano di dosso le resistenze dei campani solo con un incisivo ultimo quarto. Tre giocatori in doppia cifra e tanta energia difensiva per la Dolomiti Energia padrona di casa. I bianconeri torneranno in campo domani contro Venezia (palla a due alle 18.00), quindi sabato affronteranno Scafati alle 12.00 e domenica chiuderanno la seconda fase con la sfida a Brescia (ore 16.00). Tutte le partite si svolgeranno alla BLM Group Arena, ingresso libero per tutti i tifosi al palazzetto di Trento.

La cronaca | I bianconeri in avvio di match subiscono l’intraprendenza e la faccia tosta dei napoletani, che si presentano con un 10-0 di break ispirato da due triple consecutive di Coralic: a quel punto sono Margoni e soprattutto un chirurgico Dell’Anna a propiziare il contro-break che porta la Dolomiti Energia a chiudere avanti il primo quarto sul 22-15. Le accelerazioni Morina e i guizzi di Margoni aiutano l’Aquila a rimanere in vantaggio nonostante un avvio di secondo quarto con pochi canestri e tanta intensità da una parte e dall’altra: quando Coralic torna a colpire Napoli sorpassa, e addirittura allunga sul +8 (26-34); Trento torna in scia proprio arrivando all’intervallo lungo (34-35).

Dopo la sfida a distanza ad alta quota tra Bamba e Diarra a suon di schiacciate, una tripla di Margoni ridà il vantaggio ai padroni di casa (50-48): l’Aquila torna ad artigliare con la sua difesa, e in attacco i punti in contropiede di Dell’Anna e Morina firmano il 58-55 dopo 30’ di gioco. I muscoli di Falappi e le folate di Dell’Anna allargano il gap e costringono Napoli a un timeout (67-61 a 6’ dalla fine). Diarra è ovunque e inchioda l’ennesima schiacciata da urlo, Zangheri chiude i conti con il fallo e canestro e la tripla del +12. La Gevi tenta di rimanere a contatto, ma i bianconeri controllano il finale di match e aprono la seconda fase in casa con un successo importante.

Dolomiti Energia Trentino 79

GeVi Napoli 70

(22-15, 34-35; 58-55)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Margoni 8, Savio ne, Morina 7, Pradi ne, Frigerio ne, Iobstraibizer, Gaye 3, Falappi 6, Diarra 13, Calamita 6, Dell’Anna 18, Zangheri 18. Coach Giovanni Molin, assistente Linhao Chen.

GEVI NAPOLI: D’Antonio 10, Matera, Coralic 18, Spinelli 2, Sinagra 11, Sabatino 3, Puca 3, Fainke 2, Cannavina 6, Stentardo 5, Bamba 10, Grassi. Coach

NOTE: Spettatori 500 circa.

CLASSIFICA GIRONE B: Dolomiti Energia Trentino 8 (4-0); EA7 Emporio Armani Milano, Umana Reyer Venezia 6 (3-1); GeVi Napoli, Tezenis Verona 4 (2-2); Germani Brescia, Givova Scafati 2 (1-3); Virtus Emilbanca Bologna 0 (0-4).