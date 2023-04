Basket, Serie A: Venezia resta tabù, si interrompe la striscia vincente di Brescia

mercoledì, 19 aprile 2023

Brescia – Si ferma contro l’Umana Reyer Venezia la striscia vincente della Germani Brescia, sconfitta sul parquet di casa dalla formazione veneta con il punteggio di 79-74. Una partita equilibrata, quella del PalaLeonessa A2A, alla quale le due squadre sono arrivate con importanti assenze (Massinburg per Brescia, Watt per Venezia). Una gara girata su alcuni episodi poco fortunati e, comunque, sulle giocate di Spissu (19 punti), Tessitori e Willis (18 a testa) e sull’ottima difesa schierata dagli ospiti nella ripresa, alla quale Brescia non è sempre riuscita a opporre un attacco efficace.

Eppure la Germani, non nella sua versione migliore, ha scoccato con Petrucelli la tripla del pareggio a una manciata di secondi dalla sirena finale, respinta dal ferro. Un vero peccato, che frena un po’ la rincorsa ai playoff della formazione biancoblu, che trova 20 punti da un ispirato Caupain e dal solito Gabriel (4 triple a segno), ma che non riesce a mantenere il vantaggio acquisito in due momenti topici del match: alla fine del primo tempo, per merito di un parziale di 8-0 firmato Willis, e nel terzo periodo, con un micidiale parziale di 7-0 in due sole azioni, con due triple intervallate da un fallo antisportivo fischiato a Cobbins. Due momenti in cui forse l’inerzia del match è girata per davvero, dando linfa ed energia agli orogranata e togliendo un po’ di fiducia ai padroni di casa.

Nonostante la sconfitta, Brescia deve affrontare con fiducia gli ultimi tre appuntamenti della regular season, che possono ancora regalare qualcosa di veramente interessante. La vittoria, però, sarà d’obbligo, a partire dalla trasferta sul campo di Reggio Emilia, in programma domenica prossima nel posticipo della 28/ma giornata. Nella città del Tricolore servirà una Germani con più energia e una convinzione maggiore nei propri mezzi, sufficienti per provare a compiere un ultimo sforzo in una stagione interminabile (quella del PalaBigi sarà la partita numero 50) e, in ogni caso, resa indimenticabile grazie alla conquista della Coppa Italia.

GERMANI BRESCIA-UMANA REYER VENEZIA 74-79 (19-15, 41-39, 56-60)

Germani Brescia: Gabriel 20 (2/3, 4/9), Nikolic 8 (1/2, 1/3), Della Valle 11 (2/5, 1/3), Caupain 20 (4/9, 3/3), Petrucelli 6 (0/3, 2/6), Cobbins 2 (1/2), Odiase 4 (2/4), Burns ne, Laquintana ne, Cournooh (0/2, 0/1), Moss 3 (1/2 da tre), Akele (0/1, 1/1). All: Magro

Umana Reyer Venezia: Spissu 19 (3/4, 4/10), Tessitori 18 (6/9, 2/3), Parks 4 (2/2, 0/2), Ray ne, Bramos (0/1, 0/3), Moraschini 6 (1/1, 1/2), De Nicolao 5 (1/1, 1/1), Granger 5 (0/1, 1/3), Chilo ne, Brooks 4 (1/3, 0/2), Willis 18 (3/6, 3/4).

Arbitri: Paternicò, Perciavalle e Patti

Note: Brescia 12/30 (40%), Venezia 17/28 (61%); Tiri da tre: Brescia 12/28 (43%), Venezia 12/30 (40%); Tiri liberi: Brescia 14/18 (78%), Venezia 9/13 (69%); Rimbalzi: Brescia 27 (RD 21, RO 6), Venezia 36 (RD 27, RO 9)