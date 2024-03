Basket, Serie A: ultimo quarto fatale a Brindisi, Trento ko

domenica, 17 marzo 2024

Brindisi – Trasferta amara per la Dolomiti Energia Trentino in quel di Brindisi: i bianconeri perdono 89-82 nel 23° turno di regular season e mancano una ghiotta occasione per racimolare importanti punti nella corsa ai playoff. Brindisi dal canto suo resta “viva” nella lotta salvezza giocando una partita di grande carattere e concretizzando le proprie occasioni in un ultimo quarto particolarmente complicato per Forray e compagni (23-12 il break negli ultimi 10’ di gioco per Brindisi). L’Aquila Basket è scesa in campo senza Andrejs Grazulis, fermato poco prima dell’inizio del match da un problema al ginocchio che sarà valutato al rientro della squadra a Trento; tra le note liete di serata, i 17 punti di un sempre più convincente Matt Mooney e soprattutto il massimo in carriera da 16 punti del classe 2004 Saliou Niang (8/11 dal campo, 5 rimbalzi e 2 recuperi in 20’ di gioco).

I bianconeri torneranno protagonisti sul proprio campo affrontando in rapida successione Sassari (sabato 23 marzo) e Scafati (sabato 30 marzo): i biglietti di entrambi i match di regular season in Serie A LBA UnipolSai sono in vendita online, all’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza 20 e presso i punti vendita Vivaticket.

La cronaca del match. Coach Galbiati non ha Grazulis nel suo quintetto (e anche Udom è out), quindi opta per la soluzione “piccola” con Niang e Alviti insieme nello starting five che prevede anche Baldwin, Mooney e Biligha. Gli ospiti partono forte con le triple di Kamar e Matt (3-12), ma in un attimo la Happy Casa si rifà sotto e poi sorpassa affidandosi all’estro di Washington e alla potenza di Sneed (18-15). Dopo il 22-20 di fine primo quarto, l’Aquila ha il merito di non scomporsi di fronte alla sequenza di triple vertiginosa di Brindisi (5/5 di squadra per iniziare il secondo quarto) e risponde colpo su colpo prima con le stoccate dal perimetro di Hubb e Baldwin, quindi con gli assalti al ferro di uno straripante Niang che sale a quota 12 punti personali con il canestro che regala il vantaggio alla Dolomiti Energia proprio prima dell’intervallo lungo (47-48). Brindisi torna ad allungare, la risposta di Trento è affidata prima al “solito” Niang e poi ai liberi di Alviti: sono 5 punti di Forray nel finale di quarto e un paio di possessi strepitosi di Mooney sui due lati di campo da dare agli ospiti il 66-70 con cui si chiudono i primi 30’ di gioco. A quel punto però la Happy Casa piazza l’accelerata vincente, ispirata prima da Laquintana e poi da un immarcabile Washington. L’Aquila spreca troppe occasioni per rifarsi sotto e il talento degli esterni brindisini fa il resto.

Happy Casa Brindisi 89

Dolomiti Energia Trentino 82

(22-20, 47-48; 66-70)

Happy Casa Brindisi: Morris 15, Buttiglione ne, Laquintana 11, Sneed 17, Laszeski 6, Smith 4, Seck ne, Lombardi, Bartley 1, Riisma 6, Bayahe 7, Washington 22. Coach Sakota.

Dolomiti Energia Trentino: Hubb 6, Alviti 12, Niang 16, Conti 3, Forray 12, Cooke Jr., Biligha 8, Grazulis ne, Mooney 17, Baldwin 8. Coach Galbiati (foto di Daniele Montigiani).

Le parole di coach Galbiati: “Peccato, perdiamo una partita che potevamo vincere e che abbiamo giocato con grande intensità: abbiamo fatto un buon lavoro difensivo su Bartley, meno sugli altri esterni. Sapevamo quanto fosse importante la nostra difesa sugli uno contro uno, dovevamo fare meglio: non siamo stati consistenti e questo alla lunga ci è costato la partita. Abbiamo avuto percentuali troppo basse da due punti e nel finale abbiamo commesso troppi errori“.