Basket, Serie A: tutto facile per Brescia contro Reggio Emilia

domenica, 11 febbraio 2024

Brescia – Quinto successo consecutivo per la Germani, che tra le mura amiche del PalaLeonessa A2A supera nettamente la UNAHOTELS Reggio Emilia con il punteggio di 86-63.

È la tripla di Nicola Akele ad aprire le marcature della sfida tra la Germani e la UNAHOTELS, Reggio fatica nei primi minuti a trovare il fondo della retina e Brescia, guidata dal suo capitano, piazza un parziale di 6-0, prima con la tripla in contropiede dopo la palla recuperata e poi facendo 3 su 3 dalla lunetta che valgono il +9 (9 a 0 il punteggio al 3’). Gli ospiti litigano ancora il ferro e il canestro di Petrucelli e la seconda tripla Della Valle spingono la Germani sul 14-0 dopo 4’ e costringono Coach Priftis al timeout. Al rientro dal timeout viene fischiato un fallo tecnico alla panchina di Reggio e dalla lunetta Della Valle firma il +15 (15 a 0 il punteggio). Galloway dalla lunetta sblocca finalmente i suoi mettendo a referto i primi due punti, ma la Germani non vuole fermarsi e trova un altro parziale di 7-0 con Bilan, Della Valle e Cobbins che porta il punteggio sul 22 a 2 al 6’. Reggio trova il primo canestro dal campo con la tripla di Atkins, ma il secondo tecnico fischiato a Priftis fa terminare qui la partita del coach della Reggio Emilia. La Germani continua con il piede sull’acceleratore e chiude il quarto trascinata dai punti di Cournooh che fissano il punteggio sul 29-10 al termine della prima frazione di gioco.

Il secondo quarto si apre con il canestro di Weber, ma per la Germani è Gabriel a rispondere con due triple in rapida successione. Galloway prova ad accendersi con un tiro dalla lunga distanza ma Brescia non vuole fermarsi e confeziona un altro parziale di 6-0 che vale il +23 (41 a 18 il punteggio al 14’) costringendo Coach Fuca al timeout. Al rientro dal timeout la Unahotels non riesce a trovare la quadra e Bilan sotto canestro firma il +25. Ecco però arrivare il parziale per Reggio con i canestri di Faye e Grant che costringono Coach Magro al timeout sul 43-22. Al rientro è Miro Bilan a sbloccare la situazione, Grant prova a tenere vivi i suoi ma nel finale di quarto un infuocato Akele e il solito Bilan fissano il punteggio sul 53 a 27 al termine del primo tempo di gioco.

La Germani riparte da dove aveva terminato e continua ad allungare il vantaggio nei confronti della UNAHOTELS Reggio Emilia toccando anche il +34 (67 a 33 il punteggio al 28’). La terza frazione si chiude con il punteggio di 67-36.

Quarto quarto che ha poco da raccontare dal punto di vista del risultato, con la Germani che non solo amministra il vantaggio accumulato ma lo incrementa chiudendo l’incontro con il punteggio di 86-63.

TABELLINO

Germani Brescia- UNAHOTELS Reggio Emilia 86-63

(29-10, 53-27, 67-36)

GERMANI BRESCIA: Christon 6, Gabriel 20, Bilan 12, Burnell 2, Massinburg, Tanfoglio, Della Valle 15, Petrucelli 13, Cobbins 3, Cournooh 6, Akele 9, Porto. All. Magro

REGGIO EMILIA: Weber 4, Bonaretti, Cipolla, Suljanovic, Galloway 16, Faye 13, Smith 2, Uglietti 1, Atkins 5, Vitali 10, Grant 8, Chillo 4. All. Priftis