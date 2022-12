Basket, Serie A: Trento sconfitta in volata a Trieste

lunedì, 26 dicembre 2022

Trieste – La Dolomiti Energia Trentino non riesce a infrangere il “tabù” Allianz Dome: i bianconeri escono sconfitti 74-68 dalla sfida con Trieste valida per la 12esima giornata in una serata risolta solo da uno sfortunato finale punto a punto in cui a decidere il risultato finale sono i tiri liberi di Bartley. Finita sotto in doppia cifra nel cuore del terzo quarto e poi scivolata di nuovo a -8 a 5′ dalla fine, Trento non ha mai mollato la presa dalla partita, dandosi una chance di portarsela a casa nel concitato finale punto a punto. Decisivo l’errore di Atkins che a una decina di secondi dalla fine si è visto sputare dal ferro il tiro da tre del potenziale pareggio.

Il centro statunitense ha chiuso il match con 18 punti, 11 rimbalzi e 5 assist; 21 a referto per un indomito Flaccadori (con 4 rimbalzi e 4 assist), anima degli assalti dei bianconeri nel quarto periodo.

La prossima partita dei bianconeri è in programma lunedì 2 gennaio contro Brindisi al PalaTrento: palla a due alle 18, biglietti disponibili online e presso l’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza 20.

La cronaca | La Dolomiti Energia apre il match con un paio di canestri dell’atteso “ex” della partita Grazulis, ma i padroni di casa si affidano subito al talento dei propri esterni per rimanere in vantaggio per buona parte del primo quarto. Trieste segna 4 triple nei primi 10’, l’Aquila però risponde colpo su colpo anche senza avere fortuna nel tiro da fuori con la concretezza di Flaccadori e Atkins (20-17). Dopo il pareggio a quota 21 firmato da una gran schiacciata di Udom è Trieste ad accelerare nuovamente: l’ingrediente delle fiammate dei padroni di casa sono sempre i tiri da tre punti innescati e segnati dai suoi scatenati esterni, l’Aquila trova il primo centro dall’arco solo a metà secondo quarto con la tripla di Flaccadori (1/9 di squadra nei primi 20’), poi è soprattutto Atkins assieme a un positivo Udom e alla precisione in lunetta di capitan Forray a tenere a contatto gli ospiti arrivando all’intervallo lungo (44-39). L’avvio di terzo quarto dei bianconeri è a dir poco difficoltoso, ma una tripla di Flaccadori finalmente sblocca l’attacco degli ospiti dopo oltre 4’ di gioco: a quel punto dopo che i bianconeri scivolano a -11 (50-39) arriva la reazione ispirata dai canestri di Forray e del solito Atkins (57-56 dopo i primi 30’). Negli ultimi 10′ succede di tutto: Bartley allarga subito la forbice con un paio di canestri d’autore, Trento ad ogni colpo che prende riesce comunque a rimettersi in piedi grazie alle iniziative di Flaccadori e Atkins. È proprio il numero 44 a prendersi la tripla del potenziale pareggio, ma evidentemente non è serata: la Dolomiti Energia Trentino esce sconfitta dall’Allianz Dome.

Pallacanestro Trieste 74

Dolomiti Energia Trentino 68

(20-17, 44-39; 57-56)

PALLACANESTRO TRIESTE: Gaines 14, Pacher 4, Bossi, Davis 12, Spencer 11, Deangeli, Ruzzier 3, Ius, Campogrande 3, Vildera 1, Bartley 24, Lever. Coach Legovich.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Morina ne, Conti, Forray 10, Flaccadori 21, Udom 3, Crawford 10, Ladurner ne, Grazulis 4, Atkins 18, Lockett 2. Coach Molin.

Le parole di coach Lele Molin | «Una sconfitta figlia soprattutto delle 15 palle perse e degli 11 rimbalzi offensivi concessi, arrivati nei momenti topici della partita: abbiamo concesso ai nostri avversari il secondo o addirittura il terzo tiro nell’azione, abbiamo giocato una partita mediocre in cui non siamo mai riusciti a limitare gli uno contro uno dei quattro esterni di Trieste».