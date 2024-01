Basket, Serie A: Trento sconfitta da Venezia al Taliercio

sabato, 27 gennaio 2024

Trento – La Dolomiti Energia Trentino esce sconfitta dal Taliercio 93-68: nell’anticipo della 18esima giornata di regular season in Serie A i bianconeri non riescono a pareggiare l’energia e la qualità della Reyer Venezia padrona di casa e incappano nella nona sconfitta stagionale in campionato (9-9 il bilancio nella regular season dei trentini). Sconfitta 106-79 nel match di andata a Trento, la Reyer serve la vendetta perfetta sul suo campo giocando una partita di grande solidità e fisicità: la Dolomiti Energia scivola indietro nel secondo quarto e non riesce mai a riportarsi a ridosso dei padroni di casa nel punteggio. Serata difficile sui due lati del campo per i ragazzi di coach Paolo Galbiati: alla fine il miglior realizzatore degli ospiti è Davide Alviti a quota 16 punti (3/4 da tre); Venezia trova invece una serata con alte percentuali al tiro da tutte le posizioni. Foto di Daniele Montigiani.

I bianconeri torneranno di scena alla Il T quotidiano Arena per la sfida interna contro il Buducnost Podgorica nella We Volunteer Game del 31 gennaio (ore 20.00): tutte le info sull’evento che celebra Trento Capitale Europea del Volontariato 2024 con ingresso a offerta libera sono sul sito aquilabasket.it. I biglietti per i prossimi imperdibili match interni (primo fra tutti quello contro Varese in campionato, domenica 4 febbraio alle 18.15; e anche quello che vedrà i bianconeri opposti a Treviso domenica 11 alle 17.30) sono disponibili online, presso l’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza 20 e nei punti Vivaticket del territorio.

La cronaca del match. I bianconeri vedono uscire presto di scena Grazulis, che rimedia un fastidioso taglio sul volto e deve lasciare il campo dopo un paio di minuti di partita: è Alviti a rispondere con un paio di bei canestri all’avvio sprint dei padroni di casa (15-12), poi nonostante il rientro dell’ala lettone il finale di quarto sorride ai padroni di casa che con Spissu e Simms protagonisti allungano fino al 22-15 con cui si chiudono i primi 10’ di gioco. Sono le triple di Heidegger e De Nicolao a scavare il primo solco significativo nel punteggio: l’Aquila scivola sotto 30-19 soprattutto per i suoi tanti errori al tiro, poi è l’attacco dei padroni di casa a infuocarsi (40-22 e timeout per i bianconeri sulla terza tripla di serata di Heidegger). Gli ospiti hanno il merito di non farsi trascinare a fondo: con i canestri di Alviti e Grazulis Trento chiude il secondo quarto a -15 sul 44-29. Il terzo quarto comincia con un paio di triple di Alviti e Hubb (49-37), la Dolomiti Energia prova ad alzare il proprio livello di qualità ed efficienza in difesa ma un paio di prodezze degli orogranata tengono saldamente avanti i veneti, che anzi allungano nuovamente negli ultimi minuti di parziale (68-47). È capitan Forray l’ultimo ad alzare bandiera bianca, ma al Taliercio può festeggiare la Reyer.

Umana Reyer Venezia 93

Dolomiti Energia Trentino 68

(22-15, 44-29; 68-47)

Umana Reyer Venezia: Spissu 17, Tessitori 9, Heidegger 15, Casarin 10, De Nicolao 3, O’Connell 2, Janelidze, Brooks 9, Simms 6, Wiltjer 8, Tucker 14. Coach Spahija.

Dolomiti Energia Trentino: Ellis 7, Stephens 3, Hubb 7, Alviti 16, Conti ne, Forray 7, Cooke Jr. 2, Udom 1, Biligha 8, Grazulis 10, Baldwin 7. Coach Galbiati.

Le parole di coach Galbiati: «Ci sono i complimenti, d’obbligo, per Venezia. Ma noi abbiamo tirato davvero male, l’11/39 dentro l’area è un dato difficile da commentare che all’interno della partita ci ha fatto perdere fiducia. Abbiamo avuto anche qualche buon momento nei 40’ di gioco, ma non siamo mai riusciti ad estendere quei momenti. È il momento di stringerci, mettere l’elmetto e chiuderci in palestra per lavorare duro e andare tutti insieme in una direzione. Perché abbiamo dimostrato di poter essere un certo tipo di squadra, ma ora stiamo facendo tutt’altro. Dobbiamo tirare tutti fuori qualcosa in più: negli ultimi giorni ci siamo allenati con grande intensità e fisicità, e oggi invece per tutto il primo tempo siamo stati a guardare i nostri avversari. Dobbiamo tornare a vincere: vogliamo farlo mercoledì con la spinta e il supporto dei nostri tifosi».