Basket, Serie A: Trento sconfitta al PalaRadi di Cremona

sabato, 13 gennaio 2024

Cremona – Prestazione opaca e sconfitta in trasferta per la Dolomiti Energia Trentino, che al PalaRadi di Cremona viene battuta 99-80 dalla Vanoli padrona di casa. Serata complicata per i bianconeri, scivolati sotto di 23 nel cuore del terzo quarto, poi capaci di rientrare fino al -7 a 5’ dalla fine. A quel punto i padroni di casa però hanno mantenuto i nervi saldi e hanno chiuso i conti con un finale di gara incisivo: Trento rimane a quota 18 punti in classifica, frutto di 9 vittorie e 7 sconfitte nei primi 16 appuntamenti di regular season. Sempre senza Prentiss Hubb, tornato a referto ma non ancora pronto ad assaggiare il campo, l’Aquila Basket ha avuto in Quinn Ellis (19 punti) e Davide Alviti (16 punti) i propri riferimenti offensivi nel tentativo di rimonta del secondo tempo.

I bianconeri torneranno di scena alla Il T quotidiano Arena per le importanti sfide interne con Wroclaw in EuroCup (martedì 16 gennaio alle 20.00) e con la Germani Brescia (palla a due sabato 20 gennaio alle 19.30). I biglietti per i prossimi imperdibili match interni sono disponibili online, presso l’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza 20 e nei punti Vivaticket del territorio.

La cronaca del match. I bianconeri dopo i lunghi applausi per il grande ex Biligha giocano un primo quarto in rincorsa: Cremona allunga con i canestri di Lacey e Pecchia, Trento resta in scia con Grazulis e Baldwin protagonisti ma in difesa fa acqua da tutte le parti. Il primo quarto si chiude con i padroni di casa avanti 26-21, ma dopo un avvio di secondo quarto in cui gli ospiti sembrano poter “entrare” in partita con le giocate di Ellis e con le stoppate di Grazulis e Baldwin (36-33) per Trento si spegne la luce. Cremona confeziona un finale di quarto perfetto o quasi al tiro e all’intervallo lungo i padroni di casa sono avanti 53-37. Una mazzata per una Dolomiti Energia inevitabilmente in debito di ossigeno. Scivolati a -23 verso la metà del quarto, i bianconeri producono il massimo sforzo per provare a rientrare in partita con le triple di Ellis e Alviti e una difesa finalmente ritrovata: Trento arriva fino al -7, ma viene beffata da un paio di errori sfortunati e dalle percentuali altissime dei tiratori lombardi.

Vanoli Cremona 99

Dolomiti Energia Trentino 80

(26-21, 53-37; 76-58)

VANOLI CREMONA: Eboua, Adrian 5, Zegarowski 9, Pecchia 14, Denegri 16, Lacey 13, Piccoli 8, McCollough 9, Golden 18, Zanotti 7. Coach Cavina.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Ellis 19, Stephens, Hubb ne, Alviti 16, Niang, Conti, Forray 8, Cooke Jr. 4, Udom 7, Biligha 7, Grazulis 9, Baldwin 10. Coach Galbiati.

Le parole di coach Galbiati: «Complimenti a Cremona, ha giocato una partita notevole. Per quanto riguarda noi, ho dei ragazzi che sono encomiabili. È palese che siamo un po’ stanchi e che stiamo giocando tanto, che abbiamo alcuni infortuni. Ma stiamo lavorando tanto. Stiamo lavorando bene. Sono sicuro che raccoglieremo i frutti più avanti. Siamo in un momento in cui dobbiamo compattarci e uscirne tutti quanti insieme. Oggi non ne avevamo: torneremo ad averne, ne sono assolutamente certo».