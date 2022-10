Basket, Serie A: Trento sconfitta a Sassari 81-76

domenica, 23 ottobre 2022

Sassari – Va sotto con un inizio traumatico, lotta, non si arrende, torna a meno due nel cuore dell’ultimo quarto: ma la Dolomiti Energia Trentino stavolta non trova la stoccata vincente nel finale. Vince Sassari 81-76 nell’anticipo di mezzogiorno della quarta giornata di regular season: i sardi raggiungono l’Aquila in classifica e proteggono il proprio fattore campo, allungando a quattro la striscia di successi consecutivi contro i bianconeri.

La Dolomiti Energia, sotto di 16 dopo una manciata di minuti nel primo quarto, ha il grande merito di non alzare mai bandiera bianca, anzi, di dare battaglia per tutti i 40’: lo fa grazie alla sostanza di un monumentale Darion Atkins da 22 punti, 11 rimbalzi, 3 assist, 5 recuperi e 1 stoppata in 30’ di gioco, lo fa con i canestri di un Drew Crawford califfo dell’ultimo quarto (14 punti con 6/9 dal campo) e con i 7 assist illuminanti di Matteo Spagnolo. Non basta però contro un Banco di Sardegna che chiude la partita con il 73% da due e che nel momento cruciale della partita trova tre giocate straordinarie dell’ex Stefano Gentile.

La cronaca | Trento apre il match con un canestro di Grazulis, ma poi sembra scomparire sotto l’alta marea biancoblù che la sommerge ad inizio match: i sardi segnano da tutte le posizioni e sfruttando l’ottimo impatto di Diop e Bendzius arrivano addirittura sul 24-8. A quel punto però la Dolomiti Energia, che fino a quel momento aveva segnato un paio di canestri dall’arco con Conti e il rientrante Udom, si compatta in difesa e confeziona un 15-2 di break a cavallo tra la fine del primo e l’inizio del secondo quarto ispirato soprattutto dai canestri di Crawford, dai lampi di genio di Spagnolo e dalla difesa di capitan Forray (26-23). Sassari sfrutta un paio di palle perse dei bianconeri per mantenere il vantaggio, poi si affida con profitto alle soluzioni individuali di Jones e Onuaku per tornare ad allungare in chiusura di secondo quarto fino al 45-34 di metà partita. La reazione dell’Aquila è affidata di nuovo alle folate offensive dei suoi esterni, ma in area comincia a fare la voce grossa un Atkins sempre più dominante sui due lati del campo: nell’ultimo quarto Crawford toglie certezze a Sassari, i bianconeri arrivano a -2 sul 71-69, è Stefano Gentile con una tripla e due assist al bacio per Diop a chiudere i conti. Nel finale non bastano la tripla di Lockett e la forza di volontà dei bianconeri. Vince Sassari 81-76.

Banco di Sardegna Sassari 81

Dolomiti Energia Trentino 76

(24-17, 45-34; 63-57)

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Jones 15, Robinson 10, Kruslin 7, Gandini ne, Devecchi, Chessa ne, Bendzius 13, Gentile 7, Raspino ne, Diop 12, Onuaku 11, Nikolic 6. Coach Bucchi.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Conti 5 (1/1 da tre), Spagnolo 5 (1/7, 0/3), Forray 2 (1/3), Flaccadori 10 (2/7, 2/4), Udom 7 (1/2, 1/3), Dell’Anna ne, Crawford 14 (5/6, 1/3), Grazulis 4 (2/4, 0/2), Atkins 22 (7/10, 1/2), Lockett 7 (1/2, 1/2). Coach Molin.

Le parole di coach Lele Molin | «La Dinamo ha giocato la partita che ci aspettavamo, sapevamo che i biancoblù avrebbero voluto partire decisi: avevano qualcosa dentro che volevano mostrare, la loro partenza è stata quella di una squadra che voleva scrollarsi di dosso le insoddisfazioni degli ultimi risultati in Italia e in coppa. Noi non siamo riusciti a pareggiare il loro impatto, e quel primo quarto ci è costato molto anche in termini di energie spese per recuperare e rimetterci dentro la partita: nella “foto” complessiva del match mi è piaciuto il modo in cui siamo riusciti a reagire alle difficoltà, insufficiente invece il livello difensivo tenuto mediamente nella partita, in termini di intensità e determinazione. La nostra difesa è ancora lontana dal livello a cui possiamo e dobbiamo ambire, oggi abbiamo subito troppo e a maggior ragione contro un attacco esplosivo come quello di Sassari non possiamo permetterci di farlo».

La prossima | Martedì 25 ottobre Forray e compagni torneranno di scena sul proprio parquet affrontando in coppa il Paris Basketball, poi domenica 30 contro Scafati (palla a due alle 16.00): aperta la vendita dei biglietti online su https://tickets.aquilabasket.it/ e presso l’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza, 20 (lun 15-19, mar-sab 11-19).