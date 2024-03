Basket, Serie A: rimonta vana per Brescia, vince Pesaro

domenica, 3 marzo 2024

Pesaro – Si interrompe a Pesaro la striscia di 5 successi consecutivi della Germani Brescia in campionato, con i padroni di casa che si aggiudicano la sfida con il punteggio finale di 93-83.

È il canestro di Akele ad inaugurare la sfida tra la Germani Brescia e la Carpegna Prosciutto Pesaro, mentre per i padroni di casa è Totè a segnare 4 punti in fila ed a regalare il primo vantaggio ai suoi sul 4-2. La schiacciata di Bilan riporta la sfida in parità ma Pesaro prova il primo allungo scappando sul +4 (8 a 4 il punteggio al 3’). Per la Germani è Petrucelli a prendersi la squadra sulle spalle prima realizzando con una schiacciata e poi trovando due punti in contropiede dopo una palla recuperata (8 a 8 il punteggio al 4’). Partita che viaggia sui binari della parità fino al 6’ quando Pesaro prova ad allungare per la seconda volta toccando anche il +5 sul 19 a 14, costringendo Coach Magro al timeout quando restano 3’ da giocare nel primo quarto. All’uscita dal timeout Brescia fatica ancora a segnare e la seconda tripla di giornata di Wright-Foreman porta Pesaro avanti sul 22-14. Ma ecco arrivare la reazione della Germani prima con il canestro di Burnell e poi la tripla di Cournooh che riporta Brescia sul -3 (22 a 19 il punteggio al 9’). Nell’ultimo minuto Wright-Foreman trova altre due triple, di cui una allo scadere di quarto, che permettono a Pesaro di chiudere il primo quarto avanti sul 29-21.

Il secondo quarto si apre con la tripla di Bluiett che porta in doppia cifra il vantaggio dei padroni di casa sul 32-21, ma la Germani non ci sta e trova 5 punti in fila con il canestro di Burnell e la tripla di Gabriel tornando così sul -6 (32 a 26 il punteggio al 12’). Tambone prova nuovamente ad allungare per i suoi ma Massinburg trova 5 punti in rapida successione e la Germani si ritrova così sul -3. Nel momento migliore della Germani sono Totè e Ford a rispondere per Pesaro riportando a 6 le lunghezze di vantaggio (39 a 33 il punteggio al 14’). La Germani prova a rientrare prima tornando sul -2 con il canestro di Petrucelli al 16’ e poi sul -1 con il canestro su rimbalzo offensivo di Akele quando restano da giocare ancora 3’ nel secondo quarto. Pesaro però non si arrende e con un parziale di 9-1 scappa nuovamente sul +9 (52 a 43 il punteggio al 19’). Nell’ultimo minuto Petrucelli segna per Brescia riportando la squadra sul -7 ma il canestro allo scadere di Wright-Foreman mantiene Pesaro sul +9 al termine del primo tempo di gioco.

Inizio di terzo quarto in cui entrambe le squadre continuano a trovare il fondo della retina con continuità, con Bilan e Petrucelli a segnare da una parte e Totè e McDuffie a rispondere dall’altra mantenendo così invariato il divario tra le due formazioni in campo fino al canestro di Petrucelli che riporta la Germani sul -7 (67 a 60 il punteggio al 25’), costringengo Coach Sacchetti al timeout. Al rientro in campo Pesaro si sblocca con la tripla di Ford riportando in doppia cifra il vantaggio dei padroni di casa e costringendo questa volta Coach Magro al timeout. La Germani prova nuovamente ad accorciare le distanze ma due triple di Tambone tengono Brescia distante e il 3 su 3 dalla lunetta di Wright-Foreman regala il +13 ai padroni di casa sul 79-66 al 29’. Il canestro di Burnell fissa il punteggio sul 79 a 68 al termine della terza frazione di gioco.

Il quarto quarto si apre con il canestro di McDuffie che permette a Pesaro di scappare sul +13, mentre per Brescia sono Massinburg e Petrucelli a rispondere, ma i padroni di casa continuano a trovare il fondo della retina con il neo acquisto Wright-Foreman mantenendo così la doppia cifra di vantaggio. Brescia ci prova fino alla fine ma i padroni di casa sono bravi ad amministrare il vantaggio fin qui accumulato e si aggiudicano il match con il punteggio finale di 93-83.

TABELLINO

Carpegna Prosciutto Pesaro-Germani Brescia 93-83

(29-21, 54-45, 79-68)

PESARO: McDuffie 9, Bamforth 4, Bluiett 15, Visconti, Wright-Foreman 25, Ford 7, Maretto, Tambone 8, Cinciarini 4, Mazzola, Totè 21. All. Sacchetti

GERMANI BRESCIA: Christon 9, Gabriel 3, Bilan 12, Burnell 11, Massinburg 15, Tanfoglio, Della Valle, Petrucelli 21, Cobbins, Cournooh 3, Akele 9, Porto. All. Magro