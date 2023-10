Basket, Serie A: la Dolomiti Energia Trentino batte Germani Brescia

sabato, 28 ottobre 2023

Brescia – Al PalaLeonessa di Brescia gli ospiti della Dolomiti Energia Trentino hanno la meglio e infliggono la prima sconfitta alla Germani.

Il match – La prima palla a due è di Trento che nel primo possesso della partita è brava a trovare i due punti con la schiacciata di Stephens, la Germani dall’altra parte risponde con l’appoggio di Christon. La tripla di Grazulis prima e quella di Ellis poi portano gli ospiti in vantaggio sul 2-8 e costringono Coach Magro al timeout dopo 2’. Petrucelli ne mette due a referto all’uscita dal timeout, ma la successiva tripla di Biligha porta a 7 le lunghezze di vantaggio per Trento. Ecco arrivare la reazione della Germani che in meno 2’ minuti piazza un parziale di 9-0 grazie ai canestri di Bilan, Christon e Della Valle (13 a 11 il punteggio in favore di Brescia). I liberi di Petrucelli allungano il parziale di Brescia, ma i due punti di Biligha interrompono il digiuno per gli ospiti. Il divario negli ultimi due minuti resta invariato e la Germani chiude avanti sul 21-17 la prima frazione di gioco.

Il secondo quarto si apre con la tripla di Alviti che riporta Trento sul -1, Bilan segna il nuovo +3 ma la successiva tripla di Udom riporta in parità la sfida (23 a 23 il punteggio al 12’). Il punteggio viaggia in parità fino al 28 a 28, prima del cambio di marcia degli Ospiti che in meno di due minuti piazzano un parziale di 0-7 che costringe Coach Magro al time out (28 a 35 il punteggio al 15’). Il capitano Della Valle prova a dare la scossa ai suoi trovando 4 punti facili dalla lunetta, la Germani alza il ritmo in difesa e i canestri di Christon e Petrucelli costringono Coach Galbiati al timeout con Brescia rientrata sul -1 (37 a 38 il punteggio a favore di Trento). Le triple di Grazulis e Baldwin allungano nuovamente il vantaggio per Trento, ma i liberi di Petrucelli e il canestro praticamente allo scadere fissa il punteggio sul 44 pari dopo i primi 20’.

Trento dopo aver subito la rimonta nel finale del secondo quarto esce dagli spogliatoi a marce altissime e piazza un parziale di 0-6 nei primi 2’ del terzo quarto (44 a 50 il punteggio). Bilan prova a sbloccare Brescia appoggiando due punti a canestro, ma il successivo canestro di Stephens mantiene inalterato il vantaggio degli ospiti. Brescia prova di nuovo ad accorciare il divario ma Grazulis prima e la tripla di Stephens poi costringono al timeout coach Magro con la Germani sul -11 (49 a 60 il punteggio in favore di Trento). La Germani Brescia sospinta dal proprio pubblico non si da per vinta e con le triple di Christon e Petrucelli rientra sul -5 costringendo coach Galbiati al time out (55 a 60 il punteggio al 28’). Alviti e Forray si prendono sulle spalle Trento, riportando la squadra sul +9. Massinburg prova ad accorciare il divario dalla lunetta ma il canestro allo scadere di Hubb fissa il punteggio sul 61 a 70 in favore degli ospiti.

La Germani inaugura il quarto quarto con il canestro da sotto di Bilan per tornare sul -7, ma la tripla di Alviti porta in doppia cifra il vantaggio di Trento. Gabriel prova a rispondere con la stessa moneta ma Udom e Biligha mantengono invariato il vantaggio per gli ospiti. Cournooh dalla lunetta accorcia nuovamente sul -7, ma la schiacciata di Alviti in contropiede e la tripla di tabella allo scadere dei 24’’ di Grazulis portano a 12 le lunghezze di vantaggio per l’Aquila (70 a 82 il punteggio al 35’). Nel momento più buio della partita la Germani reagisce alla grande e con un parziale di 10-2, grazie ai canestri di Petrucelli, Della Valle e Gabriel si riporta sul -4 (80 a 84 il punteggio a 2’ dalla fine). Hubb è letale e piazza una tripla che riconsegna 7 le lunghezze di vantaggio a 90’’ dal termine. La tripla di Christon gira sul ferro e nel successivo attacco di Trento arriva il quinto fallo di Gabriel e il fallo tecnico per coach Magro. Baldwin fa 3 su 3 dalla lunetta e Trento chiude praticamente i giochi con un solo minuto di gioco rimasto.

IL TABELLINO

Germani Brescia-Dolomiti Energia Trentino 82-90 (21-17, 44-44, 61-70)

GERMANI BRESCIA: Christon 20, Gabriel 8, Bilan 12, Burnell 3, Massinburg 2, Tanfoglio, Della Valle 16, Petrucelli 13, Cobbins 4, Cournooh 2, Akele 2, Porto. All. Magro

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Ellis 6, Stephens 6, Hubb 8, Alviti 13, Conti, Forray 3, Cooke Jr 8, Udom 8, Biligha 11, Ladurner, Grazulis 16, Baldwin 11. All. Galbiati.