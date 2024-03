Basket, serie A: Germani Brescia sconfitta in casa dalla Virtus

lunedì, 25 marzo 2024

Brescia – Nel Monday Night della ventiquattresima giornata, gli ospiti della Virtus Segafredo Bologna si aggiudicano la sfida con il punteggio finale di 73-87 contro la Germani.

È la Virtus Bologna ad approcciare nel migliore dei modi la partita partendo fortissima con un parziale di 5-0 grazie al canestro di Dunston e la tripla di Pajola, mentre per la Germani è Petrucelli a sbloccare il tabellino con una delle sue triple. Gli ospiti provano a prendere il largo per ben due volte scappando anche sul +4, ma due triple in rapida successione di Christon permettono a Brescia di passare in vantaggio sull’11-9. Gli ospiti provano più volte ad accorciare ma il canestro di Petrucelli regala il +5 sul 17-12 e costringe Coach Banchi al timeout. Al rientro al campo la tripla di Belinelli vale il -2, Petrucelli risponde con la stessa moneta dall’altra parte, e Polonara decide di iscriversi al festival delle triple con una bomba delle sue (20 a 18 il punteggio al 9’). Nel finale di quarto, Bilan segna da una parte, ancora Polonara risponde dall’altro fissando così il punteggio sul 22-20.

Il secondo quarto si apre con Akele dalla lunetta, 1 su 2 per lui, che vale il +3 della Germani (23 a 10 il punteggio), ma Polonara è lesto a riportare con un’altra tripla la partita in parità. Con 5 punti in rapida successione Cournooh mantiene avanti i suoi ma gli ospiti non mollano e con la tripla di Lundberg ritrovano il vantaggio sul +1 (28 a 29 il punteggio in favore della Virtus Bologna). Brescia è brava a riprendere subito la testa del match con il gioco da 3 punti di Burnell (2+1 per lui), ma ecco arrivare il parziale di 0-9 per gli ospiti che porta le Vu Nere avanti sul +7 (31 a 38 il punteggio al 17’). Brescia continua a litigare col ferro e la Segafredo ne approfitta per toccare il +9 grazie al canestro di Shengelia, ma ecco arrivare la reazione della Germani che trova 4 punti in fila con il proprio numero 0, accorciando così sul -5 (35 a 40 il punteggio) e costringendo Coach Banchi al timeout. Al rientro in campo Shengelia sblocca i bianconeri, Bilan segna dalla lunetta e si rimane con lo stesso divario quando resta da giocare solo 1’ nel primo tempo. Lomazs allunga nuovamente dalla lunetta e il canestro di Bilan fissa il punteggio sul 39 a 44.

Inizio di terzo quarto da incubo per la Germani, che non riesce a trovare il fondo della retina mentre Bologna è letale prima col gioco da 4 punti di Belinelli e poi con la tripla di Pajola che valgono il +12 (39 a 51 il punteggio al 22’) e costringono Coach Magro al timeout. Brescia litiga ancora col ferro e Pajola regala il +14 ai suoi, ma ecco arrivare la reazione della Germani capace di piazzare un parziale di 5-0 riportando in singola cifra il divario tra le due squadre (44 a 53 il punteggio). Nel momento migliore di Brescia è ancora Belinelli a prendersi il ruolo di killer segnando due triple in meno di 20’’ costringendo nuovamente Coach Magro al timeout con la Germani finita a -15 (44 a 59 il punteggio). La Germani però non vuole saperne di mollare e con il canestro di Bilan e la tripla in contropiede di capitan Della Valle prova a riaprire il match costringendo questa volta Coach Banchi al timeout (49 a 59 il punteggio). Partita che viaggia sulle ali dell’equilibrio con Brescia che riesce ad accorciare per ben due volte anche sul -8, ma Bologna è brava a tenere la testa della partita e la tripla di Lundberg allo scadere del terzo quarto fissa il punteggio sul 61 a 73 in favore degli ospiti.

Lundberg riprende da dove aveva terminato il quarto segnando un’altra tripla e regalando così il +15 ai suoi (61 a 76 il punteggio), la Germani prova a rimanere a contatto con il canestro di Petrucelli ma Polonara è ancora letale dall’arco allungando nuovamente per i bianconeri. Il canestro di Abass vale il +18 per le Vu Nere, la Germani prova a rimanere viva con il canestro di Massinburg, ma Lundberg decide di chiuderla con un’altra tripla delle sue costringendo nuovamente Coach Magro al timeout (65 a 84 il punteggio al 37’). Nel finale di partita si scaldano gli animi con Porto e Shengelia che vengono espulsi. La Virtus amministra il vantaggio accumulato e si aggiudica la sfida con il punteggio finale di 73-87.

TABELLINO

Germani Brescia-Virtus Segafredo Bologna 73-87 (22-20, 39-44, 61-73)

GERMANI BRESCIA: Christon 11, Gabriel 4, Bilan 10, Burnell 13, Massinburg 4, Tanfoglio, Della Valle 8, Petrucelli 14, Cournooh 8, Pollini, Akele 1, Porto. All. Magro

VIRTUS BOLOGNA: Lundberg 12, Belinelli 17, Pajola 10, Dobric 3, Mascolo 2, Lomazs 2, Shengelia 8, Menalo, Polonara 14, Zizic 4, Dunston 2, Abass 13. All. Banchi