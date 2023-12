Basket, Serie A: Germani Brescia sconfitta a Venezia

domenica, 24 dicembre 2023

Venezia – Dopo quattro vittorie consecutiva la Germani trova la terza sconfitta in campionato uscendo sconfitta dal Taliercio con il punteggio di 86-71. Sono i padroni di casa della Reyer Venezia a trovare i primi punti della partita con il canestro da sotto realizzato da Tessitori. Per la Germani è invece Christon a trovare il fondo della retina e dopo un minuto siamo di nuovo in parità. Brescia prova a scappare con un mini parziale di 0-5 con libero di Bilan e 4 punti in fila di Akele (2 a 7 il punteggio al 3’). Venezia non perde tempo e risponde con un contro parziale di 8-0 (3 punti per Tucker e 5 di De Nicolao) scappando sul 10-7 al 4’ di gioco. Della Valle prova ad accorciare dalla lunetta portando la Germani sul -1 ma ecco arrivare un’altra ondata della Reyer che allunga sul +5 (14 a 9 il punteggio). Ancora il capitano Della Valle prima e Akele poi provano a tenere a contatto Brescia riportandola sul -2 quando restano 2’ da giocare. L’attacco di Venezia si inceppa e la squadra di Coach Magro ne approfitta con un parziale di 0-6 che vale il +4 (18 a 22 il punteggio) al termine della prima frazione di gioco.

Il secondo quarto si apra con la tripla di Brown Jr che vale il nuovo -1 per Venezia, Cournooh trova il fondo della retina dall’altra parte. Wiltjer accorcia nuovamente dalla lunetta, ma i due liberi di Massinburg e la successiva tripla di Gabriel costringono Coach Spahija al timeout con la sua squadra finita a -6 (23 a 29 il punteggio al 12’). Wiltjer all’uscita dal timeout trova due punti ma la Germani prova ad allungare scappando sul +8 con i canestri di Cournooh e Petrucelli, ma la Reyer trascinata da Tucker e De Nicolao non vuole saperne di mollare e si riporta sul -3 (32 a 35 il punteggio al 16) costringendo Coach Magro al timeout. Brescia non riesce più a trovare il fondo della retina e il canestro di Parks vale il nuovo -1 per i padroni di casa. Il capitano Della Valle decide di prendersi la squadra sulle spalle e con due triple in rapida successione riporta la Germani sul +7 e costringe Coach Spahija al timeout (34 a 41 il punteggio al 18’). Bilan dalla lunetta regala il massimo vantaggio ai suoi (+9), ma la Reyer con 4 punti in fila di Tessitori accorcia le distanze e chiude il secondo quarto sul 38 a 43 in favore della Germani.

Terzo quarto che si apre con i liberi di Tessitori, Brescia fatica in attacco e la Reyer ne approfitta per rientrare sul -1 con il canestro di Tucker. La Germani si sblocca momentaneamente dalla lunetta con i liberi di Della Valle, ma non riesce a trovare ritmo in attacco. I padroni di casa sono bravi a sfruttare il momento e a piazzare un parziale di 7-0 che vale +4 (49 a 45 il punteggio al 25’). Il canestro di Petrucelli accorcia sul -2 ma ecco arrivare un altro parziale per la Reyer che allunga fino al +8 sul 55 a 47. CJ Massinburg piazza una tripla delle sue e il successivo libero realizzato per il fallo tecnico fischiato a Casarini vale il -4 per la Germani Brescia. Venezia prova ancora ad allungare ma nell’ultimo minuto Mike Cobbins prima piazza una tripla allo scadere dei 24’’ poi fa 2 su 2 dalla lunetta fissando il punteggio sul 59 a 56 al termine della terza frazione di gioco.

Venezia riparte fortissima ed in apertura di quarto piazza un parziale di 7-0 che porta in doppia cifra il vantaggio dei padroni di casa (+10 sul 66 a 56 al 32’) e costringendo Coach Magro al timeout. All’uscita dal timeout Wiltjer realizza il libero per il fallo tecnico fischiato alla panchina di Brescia e la Germani si ritrova così sul -11. Ecco però arrivare la reazione di Brescia che trova prima due punti con Christon e poi la successiva tripla di Massinburg costringe Coach Spahija al timeout (67 a 61 il punteggio in favore di Venezia). Casarin prova a mantenere a 6 le lunghezze di vantaggio per la Reyer ma il duo Christon-Massinburg riporta la Germani sul -2 (69 a 67 il punteggio). Nel momento migliore della Germani, la tripla di Casarin e il canestro su rimbalzo offensivo di Tessitori ridanno ossigeno alla Reyer riportando a 7 le lunghezze di vantaggio dei padroni di casa. Brescia ci prova fino all’ultimo ma i padroni di casa sono bravi ad amministrare ed aumentare il vantaggio chiudendo la sfida col punteggio di 86-71.

TABELLINO

Umana Reyer Venezia-Germani Brescia 86-71 (18-22, 38-43, 59-56)

VENEZIA: Spissu, Tessitori 21, Casarin 12, De Nicolao 11, O’Connell, Janelidze, Parks 4, Brooks 2, Simms 2, Wiltjer 7, Brown Jr 10, Tucker 17. All. Spahija

GERMANI BRESCIA: Christon 6, Gabriel 3, Bilan 7, Burnell 6, Massinburg 11, Tanfoglio, Della Valle 16, Petrucelli 4, Cobbins 8, Cournooh 4, Akele 6, Porto. All. Magro