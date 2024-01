Basket, Serie A: Germani Brescia batte Trento Dolomiti Energia

sabato, 20 gennaio 2024

Trento – La sfida tra Dolomiti Energia Trentino e Germani va al team bresciano. Nell’anticipo della 17esima giornata i bianconeri non trovano il modo di limitare la Germani a rimbalzo e intorno al ferro e incappano in una serata complicata in attacco: Brescia “vendica” la sconfitta dell’andata al PalaLeonessa e rimane in testa alla classifica.

La Dolomiti Energia Trentino non ferma la corsa della capolista Germani Brescia: i bianconeri cedono per la terza volta in stagione tra le mura amiche, dove prima della Leonessa erano passate solamente Virtus Bologna e Milano. Finisce 69-93 una partita per i padroni di casa in salita fin dai primi minuti di gioco: la Germani, sconfitta all’andata al PalaLeonessa, consuma la vendetta perfetta rimanendo in vetta alla classifica di Serie A. Nonostante il rientro di Prentiss Hubb, in campo per 19 minuti, a Trento è riuscito tutto davvero complicato: i bianconeri hanno perso la lotta a rimbalzo 49-31 e concesso troppi canestri facili a una squadra atleticamente brillante e che ha saputo sfruttare la settimana completa per preparare il match. Per i padroni di casa in doppia cifra a referto il “solito” Andrejs Grazulis da 16 punti e 5/8 dal campo, capitan Toto Forray (10 punti e un grande avvio di match) e Davide Alviti (10 punti).

La cronaca del match. I bianconeri, davanti a 3.930 spettatori, partono affidandosi all’estro, all’esperienza e all’efficacia di un capitan Forray in gran forma che segna 8 punti dei primi 12 della squadra di casa: Trento con le incursioni di Stephens e un tiro da tre di Biligha arriva sul 15-11, poi la reazione degli ospiti affidata a Christon e Burnell induce coach Paolo Galbiati a spendere il primo timeout della partita nonostante un bel canestro del rientrante Hubb (17-21). I rimbalzi in attacco garantiti da Akele e Bilan diventano un problema e il primo quarto così va in archivio con gli ospiti avanti di 8 (17-25). L’attacco dei padroni di casa si schianta sulla difesa bresciana, così i biancoblù allungano passo dopo passo: non bastano due triple di Grazulis e Baldwin per fermare il super parziale della Leonessa che arriva addirittura a +20 con la tripla di Gabriel sulla sirena (32-52). L’Aquila prova a rialzare la testa e riavvicinarsi nel punteggio, ma Brescia è chirurgica nel punire ogni piccola distrazione dei padroni di casa (42-67): Alviti e compagni provano a non mollare la presa, gli ospiti sulle ali dell’entusiasmo non sbagliano più un colpo e si confermano in vetta alla classifica espugnando la Il T quotidiano Arena.

Dolomiti Energia Trentino – Germani Brescia 69-93 (17-25, 32-52; 47-77)

Dolomiti Energia Trentino: Ellis 4, Stephens 4, Hubb 2, Alviti 10, Niang 4, Conti, Forray 10, Cooke Jr., Biligha 9, Grazulis 16, Baldwin 5. Coach Galbiati.

Germani Brescia: Christon 13, Gabriel 12, Bilan 4, Burnell 11, Massinburg 17, Tanfoglio, Della Valle 12, Petrucelli 5, Cobbins 4, Cournooh 2, Akele 13, Porto. Coach Magro.

Le parole di coach Galbiati: “Prima di entrare nell’analisi della partita, ci tengo a ringraziare il pubblico presente, perché stasera il palazzetto era veramente pienissimo, e mi dispiace molto aver deluso i nostri tifosi con una prestazione non all’altezza; e poi sono doverosi i complimenti a Brescia, che oggi ha giocato davvero una grande partita di solidità e compattezza. Noi dobbiamo farci un bel bagno di umiltà, non siamo riusciti a mettere in campo abbastanza energia e determinazione e mi assumo tutte le mie responsabilità. La partita ci è sfuggita via tra la fine del primo e l’inizio del secondo quarto, quando abbiamo concesso troppi rimbalzi d’attacco e subito troppi canestri facili in uno contro uno, dritto per dritto. Torneremo in palestra e lavoreremo per ritrovare brillantezza, che oggettivamente in questo periodo abbiamo un po’ perso”.