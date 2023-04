Basket serie A: Germani Brescia batte Brindisi, playoff serie A più vicini

domenica, 30 aprile 2023

Brescia – La Germani Brescia ottiene una grande vittoria al cospetto dell’Happy Casa Brindisi, battuta con il punteggio di 75-69 in un PalaLeonessa A2A completamente esaurito. Per mettere le mani su due punti fondamentali nella corsa alla post season, serviva una prova corale, con il contributo di tutti: così è stato, anche se due solisti – Caupain con 21 punti (19 nella ripresa) e Della Valle con 20 (16 nel primo tempo) – spiccano per il proprio fatturato a referto. In verità, per sigillare un successo che Brindisi raramente è riuscita a mettere in discussione sono servite le giocate a ripetizione di Cournooh, la penetrazione di Petrucelli, la stoppata di Odiase e le ultime strabilianti giocate di Gabriel (schiacciata da urlo e tripla della staffa), a dimostrazione che la Germani ha giocato e gioca di squadra, in ogni circostanza.

Nonostante un Perkins da 18 punti (ma con 5/16 al tiro) e un’Happy Casa capace di andare 27 volte in lunetta, Brescia è stata brava a partire a razzo, forte a resistere ai tentativi di rientro della formazione pugliese e abile a piazzare la spallata decisiva a cavallo tra terzo e quarto periodo, una spallata che di fatto ha indirizzato il match nelle mani dei biancoblu lombardi. Oltre che a proiettarla tra le prime otto della classifica a 40′ dal termine della regular season, il +6 finale nei confronti dell’Happy Casa ribalta il doppio confronto con l’Happy Casa, che, a differenza della Germani, è già certa della postseason per via degli scontri diretti.

L’ultimo posto in palio nella griglia dei playoff sarà appannaggio di una tra Germani Brescia e Carpegna Prosciutto Pesaro. Il pallino è nelle mani della squadra di Alessandro Magro, che dovrà fare visita a una Givova Scafati assetata di punti per mantenere la categoria. Pesaro, invece, ospiterà Tortona in quella che sarà un’ultima, appassionante giornata di stagione regolare. In Campania servirà forse la migliore versione della Germani per mettere le mani su un risultato che, considerata la posizione della squadra fino a qualche settimana fa, sarebbe davvero straordinario.

GERMANI BRESCIA-HAPPY CASA BRINDISI 75-69 (21-13, 37-32, 55-44)

Germani Brescia: Gabriel 9 (1/2, 2/7), Nikolic 5 (1/2, 1/3), Della Valle 20 (1/6, 3/7), Caupain 21 (6/10, 2/5), Petrucelli 4 (2/5, 0/1), Cobbins 4 (2/3), Odiase 2 (1/3), Burns, Laquintana ne, Cournooh 8 (1/4, 1/3), Moss (0/1 da tre), Akele 2 (1/1, 0/1). All: Magro

Happy Casa Brindisi: Burnell 2 (1/5, 0/3), Reed 6 (1/5, 1/5), Bowman 12 (2/8, 2/5), Harrison 2 (0/1, 0/2), Malaventura ne, Lamb 2 (1/1, 0/3), Mascolo 5 (0/1, 1/2), Bocevski ne, Mezzanotte 9 (3/7 da tre), Riismaa 9 (0/1, 2/2), Bayehe 4 (1/1), Perkins 18 (5/13, 0/3). All: Vitucci

Arbitri: Bartoli, Quarta e Capotorto

Note: Brescia 16/36 (44%), Brindisi 11/36 (31%); Tiri da tre: Brescia 9/28 (32%), Brindisi 9/32 (28%); Tiri liberi: Brescia 16/19 (84%), Brindisi 20/27 (74%); Rimbalzi: Brescia 46 (RD 36, RO 10), Brindisi 42 (RD 28, RO 14).