Basket, Serie A: finale in crescendo e vittoria cruciale per Trento contro Scafati

sabato, 30 marzo 2024

Trento – La Dolomiti Energia Trentino confeziona un finale di partita ai limiti della perfezione e supera Scafati 84-79 al termine di 40’ passati quasi sempre a inseguire: ma gli ultimi 5’ sono uno spettacolo in cui sono parte attiva anche i 3602 spettatori della Il T quotidiano Arena. Partita equilibrata, tosta, a tratti vissuta in atmosfera playoff per intensità in campo e atmosfera sugli spalti: la risolve un Kamar Baldwin da 24 punti, ben supportato dai 18 punti di Matt Mooney e dagli 11 di Andrejs Grazulis. Per l’ala lettone, come annunciato da coach Galbiati al termine della partita, è finita anzitempo la stagione: il 31enne baltico si deve operare al ginocchio infortunato che lo ha condizionato enormemente nelle ultime settimane. Ma ci sarà tempo anche per i saluti e il meritato abbraccio di quello che nelle ultime due stagioni è stato il suo pubblico.

Dopo la trasferta di Milano (domenica 7 alle 19.00), i bianconeri torneranno a giocare alla Il T quotidiano Arena in un altro scontro diretto pesantissimo nella corsa playoff, la sfida contro la Bertram Tortona in programma sabato 13 aprile (palla a due alle 20.00): i biglietti per il match contro i piemontesi sono disponibili online, presso l’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza 20 e presso i punti vendita Vivaticket.

La cronaca del match. I primi tre minuti sono un turbinio di canestri da una parte e dall’altra, ma lo show balistico di Baldwin e Pinkins non genera vantaggi significativi (12-13): si gioca sul filo dell’equilibrio, e dopo due triple di Hubb e Forray sono i canestri di Robinson e Henry a sancire il 20-22 del primo quarto di gioco. La prima spallata al match la sferra Scafati (canestri di Gentile e Pinkins per il 20-31 che costringe Galbiati al timeout), l’Aquila si affida all’estro di Mooney e alla solidità di Grazulis per limitare i danni, poi sono Cooke e Baldwin a dare un po’ di continuità sui due lati del campo ai bianconeri (29-35 e stavolta timeout Boniciolli). Una gran tripla di Robinson firma il 36-42 con cui si va all’intervallo lungo. L’energia di Niang e i canestri di un frizzante Baldwin fanno tornare a contatto i padroni di casa (49-49), ma a quel punto Scafati ha la forza di tornare ad accelerare anche grazie alla terza tripla di Pinkins e dopo 30’ di gioco gli ospiti sono ancora avanti (55-59). Una tripla di Alviti e un clamoroso gioco da tre punti di Cooke riportano sotto i bianconeri, ma a quel punto una scarica di canestri di Robinson riapre il gap (61-68 a 7’ dalla fine). Forray e Mooney rispondono presente, l’arena di Trento è una bolgia: Baldwin mette lo zampino sui canestri del sorpasso, ma la tripla del 78-73 è una perla assoluta. Mooney chiude i conti in lunetta, dove invece la Givova sbaglia tutto.

Dolomiti Energia Trentino 84

Givova Scafati Basket 79

(20-22, 36-42; 55-59)

Dolomiti Energia Trentino: Hubb 6, Alviti 3, Niang 5, Conti 2, Forray 5, Cooke Jr. 8, Diarra ne, Biligha 2, Grazulis 11, Mooney 18, Baldwin 24. Coach Galbiati.

Givova Scafati: Borriello ne, Cavaliere ne, Sangiovanni ne, Gentile 16, Henry 10, Mouaha 3, Pinkins 20, Robinson 19, Rivers 2, Nunge 2, Pini, Gamble 7. Coach Boniciolli.

Le parole di coach Galbiati (foto @Aquila Basket Trento – Montigiani): “Comincio dal ringraziamento, doveroso, a un giovane uomo e a un giocatore fantastico che purtroppo ha chiuso oggi la sua stagione, Andrejs Grazulis: spero davvero che possa recuperare e giocare il preolimpico e le Olimpiadi con la sua nazionale, se lo merita. Ha stretto i denti e giocato sul dolore anche oggi. La partita per noi non è stata facile, abbiamo avuto la forza di restare sempre lì, di coinvolgere il palazzetto, di attaccare con lucidità contro una squadra brava a chiudere l’area con fisicità ed esperienza. Ringrazio una volta di più lo staff medico che ha lavorato tantissimo per “rimettere in piedi” giocatori con infortuni e fastidi e ora giocheremo cinque partite fondamentali per la nostra corsa playoff”.