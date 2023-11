Basket, Serie A: Brescia vince il derby con Varese e va in vetta

domenica, 26 novembre 2023

Brescia – Dopo la sconfitta rimediata a Bologna nello scontro tra capoliste, la Germani chiude la partita già nel primo quarto e ritrova il successo in campionato.

È Miro Bilan ad inaugurare il derby lombardo tra Brescia e Varese con il primo canestro della partita, per gli ospiti ci pensa invece Hanlan a mettere a referto i primi punti. Della Valle segna ancora per Brescia, ma Hanlan piazza subito una tripla delle sue e porta avanti Varese sul 4-5. La Germani prova a scappare con un mini parziale di 5-0 ma il canestro in penetrazione di Brown accorcia sul -2 (9 a 7 il punteggio al 3’). Brescia decide di alzare il ritmo in difesa e in attacco trova canestri facili prima con Christon e Della Valle, poi con due poderose schiacciate in fila di Kenny Gabriel, la prima su un delizioso assist no look di Miro Bilan. Coach Blalazweski è costretto a chiamare timeout con Brescia avanti sul 17-7. Cauley-Stein dalla lunetta prova a fermare la corsa della Germani (1 su 2 per lui), ma la squadra di coach Magro non ha intenzione di fermarsi e firma un nuovo parziale di 14-0 che permette alla Germani di volare sul +23 (31 a 8 il punteggio) quando resta un minuto da giocare nel primo quarto. Moretti sblocca finalmente i suoi dal campo, Burnell gli risponde subito e l’1 su 2 ai liberi di Woldetensae fissa il punteggio sul 33-11 al termine della prima frazione di gioco.

Brescia non ha intenzione di rallentare e apre il secondo quarto con un altro parziale di 9-0 grazie ai canestri di Burnell, Massinburg e Akele. Coach Blalazweski è costretto a chiamare nuovamente timeout per provare a dare la scossa ai suoi con Varese sotto sul 42-11. Varese prova a sbloccarsi con le triple di Hanlan e Cauley-Stein ma Brescia è brava a rispondere ed a mantenere il divario sulle 30 lunghezze di vantaggio. Varese prova ad accorciare il divario riducendo sul -26, ma la Germani è lesta a rispondere e il canestro di Bilan fissa il punteggio sul 64-33 al termine del primo tempo.

Il secondo tempo della partita ha poco da raccontare dal punto di vista del risultato con la Germani che è brava ad amministrare il vantaggio accumulato nel primo tempo e dando la possibilità a Coach Magro di dare minutaggio a tutti e 12 i giocatori. Da segnalare la tripla di Matteo Porto che realizza così i suoi primi punti in Serie A. La partita si conclude con il punteggio di 116-73

TABELLINO

Germani Brescia-Openjobmetis Varese 116-73

(33-11, 64-33, 91-48)

GERMANI BRESCIA: Christon 13, Gabriel 4, Bilan 21, Burnell 7, Massinburg 16, Tanfoglio, Della Valle 16, Petrucelli 2, Cobbins 10, Cournooh 13, Akele 11, Porto 3. All. Magro

OPENJOBMETIS VARESE: Shahid 2, Cauley-Stein 9, Ulaneo 7, Woldetensae 14, Zhao 3, Moretti 5, Virginio, Hanlan 21, Assui N’Guessan 0, Brown 12. All. Blalazweski