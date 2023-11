Basket, Serie A: Brescia trova la sesta vittoria nel derby con Cremona

lunedì, 13 novembre 2023

Brescia – La Germani Brescia dopo la vittoria con Tortona, ritrova il successo davanti al proprio pubblico superando nel finale la Vanoli Cremona.

La prima palla a due è della Germani che con Semaj Christon trova dalla lunetta i primi due punti della partita. Sempre Christon nel possesso successivo segna dal post basso e firma il primo mini parziale di Brescia che scappa sul 4-0. Per Cremona è Zanotti ad inaugurare il tabellino con una tripla dalla distanza. Ecco arrivare un parziale di 6 a 0 per la Germani grazie ai canestri di Bilan e Della Valle e al libero di Akele (10 a 3 il punteggio al 3’). Cremona è rapida a rispondere con la tripla di Denegri e il 2+1 di Zegarowski che valgono il -1 sul 10-9. La Germani prova a prendere di nuovo il largo, ma la tripla di Zegarowski vale di nuovo il -1 (13 a 12 il punteggio al 5’). Brescia decide di alzare l’intensità in difesa, Cremona non trova più il fondo della retina e la Germani può prendere il largo volando sul +11 (23 a 12 il punteggio in favore di Brescia). È Pecchia dopo 3 minuti di gioco a sbloccare finalmente gli ospiti e a riportare la Vanoli sul -10. Gabriel piazza una poderosa schiacciata in contropiede e fissa il primo quarto sul 25-13.

Cobbins inaugura il secondo quarto, ma Golden è rapido a rispondere per la Vanoli. Il canestro di Lacey e la tripla di Denegri riportano Cremona sul -9 e costringe Coach Magro al timeout (29 a 20 il punteggio al 12’). La Germani fatica ancora in attacco e il canestro di Golden vale il nuovo -7, ma ecco arrivare la reazione di Brescia che con due triple in rapida successione di Gabriel e Cournooh scappa nuovamente sul +13 e costringe questa volta Coach Cavina al timeout (35 a 22 il punteggio in favore di Brescia). Denegri, Golden e Zegarowski prendono in mano la situazione per gli ospiti e riportano la Vanoli sul -7 (38 a 31 il punteggio al 17’). La Germani non riesce più a trovare il fondo della retina e la tripla di Zegarowski riporta Cremona sul -4 quando restano da giocare 90’’ nel secondo quarto. Christon in penetrazione sblocca finalmente la Germani ma il libero di Adrian chiude il primo tempo sul 40-35.

Terzo quarto che inizia con un botta e risposta da oltre l’arco tra le due formazioni in campo, da una parte Petrucelli e dall’altra Adrian e Zanotti. Due triple in rapida successione di McCullough riportano il punteggio in parità sul 48-48. La schiacciata di Akele e il canestro in penetrazione di Petrucelli riportano sul + 4 la Germani (52 a 48 il punteggio al 25’). Il divario tra le due squadre rimane pressoché invariato con Cremona che ritorna numerose volte sul -2 fino al momento in cui la Germani alzando nuovamente il ritmo in difesa piazza un parziale di 7 a 2 che porta Brescia sul +7 (65 a 58 il punteggio al 29’). Il canestro di Golden a 7’’ dalla fine del terzo quarto fissa il punteggio sul 65 a 60 in favore della Germani.

La tripla di Massinburg apre il quarto quarto e riporta la Germani sul +8, Golden risponde con 5 punti in fila riportando così Cremona sul -3, ma Massinburg ha deciso di accendersi e con 5 punti in rapida successione risponde a Golden e costringe Coach Cavina al timeout con 6’ da giocare nell’ultimo quarto. La Vanoli ci prova ma non riesce a trovare il fondo della retina e la Germani con Cobbins ne approfitta per allungare sul +9 (75 a 66 il punteggio al 36’). La tripla di Denegri riporta gli ospiti sul -6 e il successivo canestro di Zagerowski accorcia ancora le distanze sul -4 (75 a 71 con 90’’ da giocare). Per Brescia è Massinburg a togliere le castagne dal fuoco, conquistando prima due tiri liberi e poi realizzandoli portando la Germani nuovamente sul +6. Cremona ci prova fino all’ultimo ma la Germani è brava a controllare il vantaggio e la tripla finale di Petrucelli chiude l’incontro sul 84 a 75.

TABELLINO

Germani Brescia – Vanoli Basket Cremona 84-75

(25-13, 40-35, 65-60)

GERMANI BRESCIA: Christon 16, Gabriel 8, Bilan 12, Burnell 3, Massinburg 13, Tanfoglio, Della Valle 8, Petrucelli 10, Cobbins 3, Cournooh 8, Akele 3, Porto. All. Magro

VANOLI CREMONA: Eboua, Adrian 6, Zegarowski 16, Pecchia 3, Denegri 17, Lacey 2, Piccoli, McCullough 8, Golden 17, Zanotti 6. All. Cavina