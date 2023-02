Basket, Serie A: Brescia tra delusione e rabbia, il posticipo con Sassari non porta punti

domenica, 12 febbraio 2023

Brescia – Un altro boccone indigesto per la Germani Brescia, costretta a lasciare semaforo verde a un Banco di Sardegna Sassari concentrato e preciso, capace di guidare la partita sin dal primo quarto e di resistere a tutti i tentativi della formazione biancoblu di rientrare in partita. Dopo un primo tempo tutt’altro che positivo dal punto di vista difensivo (46 i punti lasciati agli ospiti nei primi 20′ e -10 a referto), Brescia le ha provate davvero tutte per provare a raggiungere e sorpassare gli avversari, arrivando più volte a un solo possesso di distanza.

Il tanto sospirato sorpasso, quello che avrebbe dato un volto diverso alla gara, non è mai arrivato e questo è il rammarico più grande in casa di una Germani che non ha trovato continuità di rendimento per tutti i 40′ ma ha cercato in tutti i modi di portare a casa quella vittoria che sarebbe servita a interrompere una sanguinosa striscia di sconfitte consecutive, ora arrivata a quota sei. Assieme a una classifica che resta spinosa, a Brescia (Della Valle 23 punti, Gabriel 18) rimane il rimpianto di non aver concretizzato gli sforzi profusi durante la partita e l’amaro in bocca per alcune decisioni arbitrali decisamente discutibili, che hanno spinto il club a prendere la decisione di non far parlare i propri tesserati a fine partita.

Fattori che necessariamente accompagneranno la squadra verso il prossimo impegno, anch’esso dietro l’angolo: mercoledì pomeriggio, infatti, per la squadra guidata da Alessandro Magro (espulso nell’ultimo minuto della partita) sarà tempo di sfidare la favoritissima Olimpia Milano nella gara dei quarti di finale di Coppa Italia, di scena a Torino. Una sfida complicata in un contesto diverso da quelli vissuti finora, nella quale la Germani sarà comunque chiamata a dare il meglio di sé.

GERMANI BRESCIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 80-93 (17-25, 36-46, 58-66)

Germani Brescia: Gabriel 18 (7/7, 0/6), Massinburg 2 (0/1, 0/2), Nikolic 7 (1/4, 1/3), Della Valle 23 (2/5, 4/7), Petrucelli 16 (3/5, 2/4), Taylor, Odiase 5 (1/5), Burns (0/1), Laquintana, Cournooh 3 (0/4, 1/1), Moss 2 (1/1), Akele 4 (2/2, 0/1). All: Magro

Banco di Sardegna Sassari: Jones 8 (0/1, 2/3), Robinson 5 (1/2, 1/3), Dowe 22 (3/6, 2/3), Kruslin 16 (0/2, 3/6), Devecchi ne, Treier 3 (1/4 da tre), Chessa, Stephens 7 (3/5), Bendzius 13 (1/4, 3/8), Gentile 8 (2/3 da tre), Raspino ne, Diop 11 (3/5, 1/1). All: Bucchi

Arbitri: Paternicò, Nicolini e Sahin

Note: Brescia 17/35 (49%), Sassari 11/25 (44%); Tiri da tre: Brescia 8/23 (35%), Sassari 15/31 (48%); Tiri liberi: Brescia 22/28 (79%), Sassari 26/31 (84%); Rimbalzi: Brescia 32 (RD 22, RO 10), Sassari 36 (RD 26, RO 10)