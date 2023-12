Basket, Serie A: Brescia stacca il pass per le Final Eight

sabato, 16 dicembre 2023

Reggio Emilia – La Germani trova la decima vittoria in campionato, la quarta consecutiva, superando al PalaBigi la Unahotels Reggio Emilia.

Sono i padroni di casa ad inaugurare la sfida con la tripla di Weber, ma per la Germani è lesto a rispondere Miro Bilan. Reggio Emilia prova subito ad allungare con 4 punti in fila di Hervey che porta i suoi avanti sul +5 (7 a 2 il punteggio al 3’). Petrucelli prova a riportare sotto la Germani con un gioco da 2+1 ma Galloway piazza una tripla delle sue e mantiene inalterato il vantaggio per la Unahotels. Brescia prova a rispondere con la stessa moneta e mette la testa avanti per la prima volta nel match sul 10-11 con le triple di Petrucelli e Della Valle. Per i successivi minuti le squadre si scambiano canestri da una parte e dall’altra con nessuna delle due che riesce a prendere il largo. Nel finale di quarto Atkins porta avanti i suoi dalla lunetta quando restano 17’’ da giocare ma nell’ultimo possesso Brescia trova il vantaggio con la tripla allo scadere di Massinburg che fissa il punteggio sul 22-23.

La tripla di Grant in apertura di secondo quarto riporta avanti Reggio Emilia, ma la successiva schiacciata di Cobbins firma la nuova parità sul 25-25. Weber decide di mettersi in proprio e consegna 4 punti di vantaggio ai padroni di casa, Massinburg accorcia sul -1 con una delle sue triple ma il tecnico fischiato a Coach Magro manda in lunetta Galloway che realizza portando il punteggio sul 30-28 al 13’. La schiacciata di Gabriel vale la nuova parità (30-30), ma ecco arrivare un parziale di 8-2 firmato interamente da Miro Bilan che porta la Germani sul +6 (32 a 38 il punteggio al 16) e che costringe Coach Priftis al timeout. All’uscita dal timeout è Weber a interrompere il parziale aperto dalla Germani, riportando così Reggio Emilia sul -4 quando restano 3’ da giocare nel primo tempo. Nell’ultimo minuto il canestro di Uglietti riporta la Unahotels sul -2 ma il successivo canestro di un Bilan letteralmente on fire fissa il punteggio sul 38 a 42 al termine del secondo quarto.

Dopo la pausa lunga la Germani riprende da dove aveva lasciato e prova a scappare per ben due volte, prima sul +8 (40 a 48 il punteggio) grazie ai canestri di Christon, Akele e Bilan e poi sul +9 (42 a 51 il punteggio) con la tripla di Della Valle. I padroni di casa non vogliono però arrendersi e trascinati da Hervey e Weber piazzano un parziale di 9-2 che vale il -2 e costringe Coach Magro al timeout. La Germani fatica a trovare il fondo della retina e il canestro di Smith riporta la sfida in parità sul 53-53. Brescia prova nuovamente ad allungare trovando punti facili dalla lunetta ma Reggio Emilia è brava a rimanere attaccata alla partita e ad eseguire il sorpasso nel finale di quarto con due bombe in rapida successione di Smith. Punteggio sul 63 a 61 in favore dei padroni di casa al termine della terza frazione di gioco.

Quarto quarto in cui entrambe le squadre faticano a trovare il fondo della retina grazie alle ottime difese in campo, ci pensa Uglietti dopo due minuti a sbloccare i padroni di casa, ma per Brescia sono Petrucelli e Massinburg a segnare dalla lunetta riportando il punteggio in parità (65 a 65 al 34’). Il canestro di weber riporta avanti Reggio Emilia ma la successiva tripla di Petrucelli regala il +1 alla Germani e costringe Coach Priftis al timeout. La Unahotels non riesce a fare più canestro e Brescia ne approfitta con l’uno su due ai liberi di Bilan e la tripla di Gabriel per allungare +5 (67 a 72 il punteggio quando restano 2’ da giocare). Una tripla di Hervey riporta i padroni di casa sul -2 ma è Miro Bilan a chiudere i giochi con un 2+1. La Germani Brescia supera la Unahotels Reggio Emilia con il punteggio di 70-77.

TABELLINO

Unahotels Reggio Emilia-Germani Brescia 70-77 (22-23, 38-42, 63-61)

REGGIO EMILIA: Weber 15, Camara, Cipolla, Hervey 17, Galloway 9, Faye, Smith 14, Uglietti 4, Atkins 6, Vitali 2, Grant 3, Chillo. All. Priftis

GERMANI BRESCIA: Christon 8, Gabriel 5, Bilan 24, Burnell 4, Massinburg 10, Della Valle 8, Petrucelli 13, Cobbins 3, Cournooh, Pollini, Akele 2, Porto. All. Magro