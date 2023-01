Basket, Serie A: Brescia perde a Varese

domenica, 29 gennaio 2023

Varese – Un avvio che sfiora la perfezione, poi un finale all’arma bianca: troppo poco per la Germani Brescia per provare a espugnare il campo dell’Openjobmetis Varese, che fa suo l’anticipo della 17/ma giornata di campionato con il punteggio di 80-72. A illudere i tifosi bresciani è l’avvio di partita del quintetto biancoblu, che realizza alla perfezione il piano partita, gestisce i ritmi di gara e limita le scorribande dei padroni di casa, raggiungendo anche la doppia cifra di vantaggio. Un fuoco che però dura troppo poco, perché l’OJM entra lentamente ma inesorabilmente in partita, trovando un’ottima percentuale da tre punti e rimettendo la partita sui ritmi congeniali, condizioni che quest’anno rendono la formazione allenata da Matt Brase pressoché impossibile da fermare.

I due parziali centrali del match sono tremendi: Varese segna 29 punti prima dell’intervallo lungo, poi 27 nel terzo periodo, quello che indirizza la sfida nelle mani dei biancorossi, che confermano di fronte al proprio pubblico l’ottima e meritata posizione di classifica conquistata in campionato. Troppe, invece, le occasioni sciupate dalla Germani (doppia doppia per Gabriel con 14 punti e 10 rimbalzi) per rientrare in gara nell’ultimo periodo, apprezzabile per la reazione mostrata in campo e per il parziale realizzato sul tabellone (17-9) ma non sufficiente per evitare la quarta sconfitta consecutiva in Serie A. E così Brescia resta nel limbo del centroclassifica, in una posizione scomoda e tutt’altro che auspicabile, dalla quale si potrà allontanare solo remando tutti insieme con forza nella stessa direzione.

Nel frattempo, però, è l’EuroCup a bussare alla porta della formazione biancoblu: senza tornare a casa, infatti, la squadra viaggerà alla volta di Bourg-en-Bresse, dove martedì sarà impegnata nell’anticipo del 13/mo turno del girone di qualificazione. Un’altra occasione per chiudere il periodo nero, invertire la tendenza e dare quel segno di vitalità che tutti i tifosi biancoblu attendono con impazienza.

OPENJOBMETIS VARESE-GERMANI BRESCIA 80-72 (15-16, 44-38, 71-55)

Openjobmetis Varese: Ross 13 (2/6, 2/4), Woldetensae 9 (0/1, 3/7), De Nicolao 2 (1/1, 0/3), Reyes 12 (2/3, 2/5), Librizzi ne, Virginio ne, Ferrero ne, Brown 16 (1/1, 4/9), Caruso 3 (1/3), Owens 15 (5/5, 0/1), Johnson 10 (2/5, 2/6). All: Brase

Germani Brescia: Gabriel 14 (2/2, 2/5), Tanfoglio ne, Massinburg 8 (0/2, 2/3), Nikolic 12 (4/8, 1/6), Della Valle 9 (4/6, 0/3), Taylor 3 (0/2, 1/4), Odiase 9 (4/7), Burns, Laquintana 4 (2/4, 0/3), Cournooh 11 (2/4, 1/1), Moss, Akele 2 (1/1, 0/2). All: Magro

Arbitri: Begnis, Sahin e Catani

Note: Varese 14/25 (56%), Brescia 19/38 (50%); Tiri da tre: Varese 13/35 (37%), Brescia 7/27 (26%); Tiri liberi: Varese 13/21 (52%), Brescia 13/15 (87%); Rimbalzi: Varese 37 (RD 28, RO 9), Brescia 37 (RD 27, RO 10)