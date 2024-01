Basket, Serie A: Brescia non si ferma più e supera Pistoia con 109 punti

domenica, 28 gennaio 2024

Brescia – Dopo il successo esterno a Trento, la Germani trova un’altra convincente vittoria al PalaLeonessa A2A superando l’Estra Pistoia con il punteggio finale di 109-90.

È Miro Bilan ad aprire le danze della sfida tra la Germani e l’Estra Pistoia segnando da sotto i primi due punti, Pistoia è brava però a rispondere con la tripla di Wheatle trovando il primo vantaggio della gara. Le due squadre si scambiano canestri da una parte all’altra del campo fino al momento in cui Brescia alza le marce ed in 3’ trova un parziale di 14-2 guidata dagli 8 punti del capitano Della Valle e scappa sul +11 (18 a 7 il punteggio al 6’). Ogbeide e Moore provano a tenere a contatto Pistoia, ma con un altro parziale di 7-2 negli ultimi 2’ del quarto, grazie ai canestri di Cournooh, Burnell e CJ Massinburg, la Germani vola sul +14 al termine della prima frazione di gioco (27 a 13 il punteggio).

Il secondo quarto si apre con il gioco da 3 punti (2+1) di Wheatle che riporta Pistoia sul -11, ma dall’altra parte è CJ Massinburg a rispondere con la stessa moneta (2+1 anche per lui) restituendo così a Brescia il vantaggio accumulato nel primo quarto. Del Chiaro segna in una metà campo e Cournooh risponde dall’altra (32 a 18 il punteggio all’11’). A Coach Brienza viene fischiato un fallo tecnico per proteste e Della Valle dalla lunetta non sbaglia. Pistoia fatica a trovare il fondo della retina e la Germani ne approfitta per allungare con le triple di CJ Massinburg e Della Valle che regalano il +21 a Brescia e costringono Coach Brienza al timeout (39 a 18 il punteggio al 13’). All’uscita dal timeout Pistoia rientra in campo con un’altra faccia e trova un parziale di 9-2 trascinata da Hawkins, Ogbeide e Varnado che riporta Pistoia sul -14 (41 a 27 il punteggio al 15’) costringendo Coach Magro al timeout. Al ritorno in campo Bilan prova a prendersi sulle spalle la squadra con 4 punti in rapida successione ma uno scatenato Moore tiene viva Pistoia e con la tripla del -11 costringe nuovamente Coach Magro al timeout (48 a 37 il punteggio al 18’). Brescia prova nuovamenta ad allungare sul +14 ma la tripla allo scadere di Hawkins fissa il punteggio sul 56 a 45 al termine del primo tempo di gioco.

Apertura di terzo quarto in cui Brescia fatica a trovare il fondo della retina e Pistoia piano piano ne approfitta per rosicchiare lo svantaggio e con un parziale di 9-0 si porta sul -2 (56 a 54 il punteggio al 24’) costringendo Coach Magro al timeout. Al rientro del timeout Petrucelli sblocca finalmente dalla lunetta la Germani, ma la tripla di Wheatle prima e il canestro di Moore poi portano Pistoia sul -1 (60 a 59 il punteggio al 25’). Nel momento più difficile per la Germani sono Bilan e Massinburg a prendersi sulle spalle i compagni riportando Brescia sul +6 (65 a 59 il punteggio). Pistoia non vuole saperne di mollare e con un’altra tripla di Hawkins accorcia sul -3. Negli ultimi minuti del quarto entrambi gli attacchi hanno vita facile con Brescia trascinata da Bilan e Massinburg e Pistoia trascinata dalle triple di Wheatle, Varnado e Moore che fissano il punteggio sul 74 a 71 al termine della terza frazione di gioco.

Dopo il libero sbagliato da Moore per il fallo tecnico fischiato a Christon può iniziare la quarta frazione di gioco e Pistoia trova subito la parità con la tripla di Varnado (74 a 74 il punteggio), Cobbins prova a dare ossigeno alla Germani con 6 punti in fila, ma gli ospiti sono bravi a rimanere a contatto con i canestri di Del Chiaro e Varnado. La Germani prova l’allungo decisivo con la schiacciata in tap-in di Cobbins e la tripla di Massinburg dall’angolo che portano i biancoblu sul +7 (87 a 80 il punteggio al 35’) costringendo Coach Brienza al timeout. Al rientro in campo Pistoia fatica ancora a segnare e la tripla di Massinburg vale il +10 sul 90-80. Hawkins sblocca finalmente gli ospiti, ma la successiva tripla di Petrucelli vale il +11 (93 a 82 il punteggio). Pistoia prova a rientrare più volte ma la Germani è brava a difendere il vantaggio accumulato e chiude la sfida con il punteggio di 109-90

TABELLINO

Germani Brescia-Estra Pistoia 109-90

(27-13, 56-45, 74-71)

GERMANI BRESCIA: Christon 15, Bilan 19, Burnell 10, Massinburg 27, Tanfoglio, Della Valle 16, Petrucelli 7, Cobbins 8, Cournooh 5, Pollini, Akele 2, Porto. All. Magro

ESTRA PISTOIA: Willis 5, Della Rosa, Moore 18, Dembele, Saccaggi, Del Chiaro 4, Varnado 20, Wheatle 12, Hawkins 17, Ogbeide 14. All. Brienza