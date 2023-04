Basket, Serie A: Brescia espugna Tortona all’overtime

domenica, 16 aprile 2023

Tortona – Una cosa è certa: tifare per la Germani non è affare per i deboli di cuore. Brescia gioca una partita superba sul campo della Bertram Tortona, terza forza del campionato, e conquista due punti voluti, sudati e assolutamente meritati con il punteggio di 90-77, maturato al termine di un tempo supplementare. La squadra di coach Alessandro Magro ha provato più volte a chiudere il discorso a proprio favore nei 40′ regolamentari di un match affrontato senza Della Valle (problema muscolare per la guardia piemontese) e, nella seconda parte, senza l’apporto di CJ Massinburg, fermato da un problema muscolare accusato nel corso della sfida.

Il tiro di Nikolic respinto dal ferro sulla sirena dei tempi regolamentari poteva essere il preludio di una gara piena di rimpianti per una squadra che – non va dimenticato – giovedì scorso era in Turchia a combattere sul campo di Ankara per conquistare il passaggio ai quarti di finale di EuroCup. L’overtime, l’ennesimo giocato e vinto dalla Germani, racconta invece un esito diverso e dal sapore dolce: merito di un sontuoso Gabriel, autore di tre triple infilate tutte le prolungamento del match, e di una squadra che, guidata dall’immarcabile Petrucelli (23 punti) e dal migliore Caupain della stagione (21 punti, 7 rimbalzi e 8 assist), frantuma ogni record, segnando 19 (!) punti nell’overtime e conquistando la vittoria numero 12 in campionato, che vale la certezza della permanenza in Serie A e alimenta i sogni di azzannare la postseason, che servirebbe a impreziosire una stagione che verrà già ricordata per la conquista della Coppa Italia.

La quarta vittoria consecutiva, utile, prestigiosa e dal valore esponenziale considerando la caratura dell’avversario di giornata (19 punti per Radosevic, 16 per il rientrante Daum) lancia nel modo migliore la volata verso la fine della regular season, che mercoledì prossimo celebrerà un altro, importantissimo capitolo. Nel turno infrasettimanale di campionato, infatti, la Germani ospiterà al PalaLeonessa A2A l’Umana Reyer Venezia nel remake del derby di EuroCup, che però questa volta avrà un valore decisivo ai fini dell’esito finale del campionato di entrambe le squadre.

BERTRAM TORTONA-GERMANI BRESCIA 77-90 DTS (20-24, 39-43, 56-57, 71-71)

Bertram Tortona: Christon 13 (4/9,1/4), Mortellaro ne, Candi 11 (3/4, 1/3), Tavernelli 1 (0/1, 0/1), Nikolic ne, Filloy (0/6 da tre), Severini 6 (0/2, 2/6), Daum 16 (3/5, 2/3), Cain 2 (0/4), Radosevic 19 (4/7, 3/5), Macura 9 (1/2, 1/5), Filoni ne. All: Ramondino

Germani Brescia: Gabriel 11 (1/4, 3/6), Massinburg 3 (0/1, 1/2), Nikolic 7 (1/1, 1/5), Della Valle ne, Caupain 21 (4/7, 3/6), Petrucelli 23 (4/9, 4/5), Cobbins 3 (1/2), Odiase 14 (7/9), Burns ne, Laquintana (0/1), Cournooh 5 (1/3, 1/4), Akele 3 (0/1, 1/1). All: Magro

Arbitri: Attard, Grigioni e Nicolini

Note: Tortona 15/34 (44%), Brescia 19/38 (50%); Tiri da tre: Tortona 10/33 (30%), Brescia 14/29 (48%); Tiri liberi: Tortona 17/24 (71%), Brescia 10/11 (91%); Rimbalzi: Tortona 42 (RD 30, RO 12), Brescia 38 (RD 23, RO 5)