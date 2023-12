Basket, Serie A: Brescia chiude col botto contro Milano

sabato, 30 dicembre 2023

Brescia – Dopo la sconfitta con Venezia, in un PalaLeonessa A2A completamente esaurito, la Germani con un’ottima prova di squadra e in difesa doma Milano con il punteggio di 72-64.

È la tripla di Gabriel ad aprire le marcature del derby lombardo tra Brescia e Milano, per gli ospiti è Napier a trovare i primi due punti per l’Armani. Melli decide di mettersi in proprio e confeziona un parziale di 2-8 che porta Milano sul +5 (5 a 10 il punteggio). L’attacco di Brescia si inceppa e Napier per due volte regala il +7 ai suoi, ma ecco arrivare la reazione della Germani con 4 punti di Christon e il gioca da 3+1 di Della Valle che riportano avanti Brescia sul 15 a 14 quando restano due minuti da giocare. Hines piazza due punti con una poderosa schiacciata e i liberi di Bortolani fissano il punteggio sul 15-18 al termine della prima frazione di gioco.

Milano prova a scappare ad inizio secondo quarto con i canestri di Poythress e Hines portandosi di nuovo sul +7 (15 a 22 il punteggio), ma ecco arrivare un controparziale di 5-0 per Brescia con i liberi di Della Valle e la tripla di Massinburg. La squadra di Coach Messina prova ad allungare più volte ma la Germani è brava a sfruttare Bilan e a riportarsi sul -2 (26 a 28 il punteggio) quando restano 4’ da giocare nel secondo quarto. Petrucelli segna il canestro della parità ma l’Armani allunga nuovamente con i canestri di Voigtmann e Hines. Negli ultimi del quarto è il capitano Della Valle a prendersi la sua squadra sulle spalle, piazzando 5 punti in rapida successione e portando la Germani sul +1 (33 a 32 il punteggio). Milano non trova il fondo della retina nell’ultima azione disponibile e Brescia chiude avanti dopo i primi due quarti di gioco.

Dagli spogliatoi esce meglio Milano, piazzando in apertura di quarto un parziale di 0-6 grazie al trio di lunghi Melli, Kamagate e Voigtmann. Christon sblocca la Germani ma la successiva tripla di Melli porta l’Olimpia sul +6 (35 a 41 il punteggio). Dalla lunetta Della Valle accorcia facendo 3 su 3, Kamagate dall’altra parte fa 1 su 2 mantenendo a 4 le lunghezze di vantaggio per gli ospiti. I canestri di Christon e Bilan riportano in parità la contesa sul 42-42. Bortolani regala dalla lunetta il momentaneo vantaggio all’Olimpia ma è la Germani a provare a scappare con i canestri Burnell e i liberi di Massinburg. Poythress porta a casa 3 punti con un 2+1 e riporta in parità la partita sul 46-46. Negli ultimi minuti del quarto si segna solo dalla lunetta e la Germani può allungare e chiudere in vantaggio il terzo quarto sul 52-48.

È Massinburg ad aprire le danze nell’ultimo quarto, poi entrambe le squadre faticano a trovare il fondo della retina e bisogna aspettare il 33’ per trovare il canestro di Cournooh. L’Olimpia va in crisi e il canestro di Massinburg porta la Germani sul +10 (58 a 48 il punteggio) e costringe Coach Messina al timeout. All’uscita dal timeout Napier trova 3 punti facili dalla lunetta, Massinburg riporta la Germani sul +9, ma il canestro e fallo di Napier e il canestro di Poythress riducono il vantaggio di Brescia a sole 4 lunghezze costringendo Coach Magro al timeout (60 a 56 il punteggio al 35’). La tripla di un infuocato Massinburg regala il +7 a Brescia quando restano 3’ da giocare nel quarto. Napier e Poythress si prendono Milano sulle spalle e accorciano sul -3 (67 a 64 il punteggio), ma a 36’’ dal termine Bilan trova una clamorosa tripla che porta la Germani sul +6. Milano ci prova fino all’ultimo e la schiacciata di Massinburg piazza il punto esclamativo sulla partita. Brescia supera Milano con il punteggio finale di 72 a 64.

TABELLINO

Germani Brescia-EA7 Emporio Armani Milano 72-64

(15-18, 33-32, 52-48)

GERMANI BRESCIA: Christon 12, Gabriel 3, Bilan 13, Burnell 4, Massinburg 18, Tanfoglio, Della Valle 14, Petrucelli 5, Cobbins 1, Cournooh 2, Akele, Porto. All. Magro

OLIMPIA MILANO: Poythress 11, Bortolani 3, Gravaglia, Tonut, Melli 13, Napier 18, Kamagate 3, Flaccadori, Hall 2, Caruso 2, Hines 6, Voigtmann 6. All. Messina