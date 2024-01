Basket, Serie A: Brescia cambia marcia nella ripresa e domina Treviso

domenica, 14 gennaio 2024

Brescia – Dopo la sconfitta di Brindisi, la Germani ritrova il sorriso e conquista la prima vittoria del 2024. Al PalaLeonessa A2A la squadra di Coach Magro supera Treviso con il punteggio finale di 88-67.

È Semaj Christon ad aprire le danze facendo 1 su 2 dalla lunetta, ma Treviso è lesta a rispondere con il 2+1 di Robinson e il canestro da sotto di Allen (1 a 5 il punteggio in favore degli ospiti). La Germani prova a rispondere con un mini parziale di 7-2 firmato da Gabriel e Bilan che riporta Brescia avanti sul 8-7. Treviso prova ad allungare con le triple di Olisevicius e le penetrazioni di Bowman arrivando sul +6 (12 a 18 il punteggio al’8’). Nel finale di quarto Robinson segna la tripla che vale il +7 ma il successivo canestro allo scadere di Cournooh fissa il punteggio sul 18-23 al termine della prima frazione di gioco.

Inizio di secondo quarto in cui la Germani fatica a trovare il ritmo in attacco e Treviso ne approfitta con 5 punti in rapida successione di Robinson che porta gli ospiti sul +10 (18 a 28 il punteggio al 12’) costringendo Coach Magro al timeout. Brescia esce dal timeout con un’altra energia e piazza un parziale di 8-0 trascinata dalla sua ancora Mike Cobbins, accorciando così sul -2 (26 a 28 il punteggio al 15’) e costringendo Coach Vitucci al timeout. Treviso fatica ancora in attacco e il successivo canestro di Amedeo Della Valle vale la parità sul 28-28. Olisevicius e Allen si prendono sulle spalle i compagni e riallungano per gli ospiti che scappano sul +5 per ben due volte. Sul finale di quarto Burnell dalla lunetta accorcia sul -2 (36 a 38 il punteggio), ma il canestro allo scadere di Olisevicius fissa il punteggio sul 36-40 al termine del primo tempo.

La Germani rientra in campo con un’altra faccia e colleziona in apertura di quarto un parziale di 11-0 con il canestro di Gabriel e le triple di Della Valle e Burnell che vale il +7 sul 47-40. Treviso prova a correre ai ripari chiamando timeout e all’uscita da esso trova la tripla di un infuocato Olisevicius che vale il nuovo -4 (47 a 43 il punteggio in favore della Germani). Brescia ci ha però preso gusto e piazza altre due triple, prima con il capitano Della Valle e poi con Gabriel, a cui segue il canestro da sotto di Bilan che allunga a 10 le lunghezze di vantaggio per i biancoblu (55 a 43 il punteggio al 25’), e costringono Coach Vitucci al secondo timeout. Treviso fatica a trovare il fondo della retina e il canestro in contropiede di Bilan vale il massimo vantaggio per Brescia sul 57-43 (+14). Blackout totale per gli ospiti che non riescono a contenere gli attacchi della Germani e sprofondano sul -20 dopo le triple di Della Valle (quattro nel terzo quarto per lui) e Petrucelli (63 a 43 il punteggio al 28’). Negli ultimi due minuti Harrison prova ad accorciare il divario, ma il canestro allo scadere di Massinburg fissa il punteggio sul 69-49 al termine della terza frazione di gioco.

Quarto quarto che ha poco da raccontare dal punto di vista del risultato con la Germani che è brava ad amministrare il vantaggio, superando Treviso con il punteggio di 88-67

TABELLINO

Germani Brescia-Nutribullet Treviso 88-67

(18-23, 36-40, 69-49)

GERMANI BRESCIA: Christon 5, Gabriel 12, Bilan 10, Burnell 14, Massinburg 9, Tanfoglio, Della Valle 16, Petrucelli 3, Cobbins 6, Cournooh 9, Akele 4, Porto. All. Magro

NUTRIBULLET TREVISO: Bowman 4, Zanelli, Harrison 6, Torresani 2, Faggian 2, Robinson 19, Scandiuzzi, Mezzanotte, Allen 10, Camara, Olisevicius 20, Paulicap 4. All. Vitucci