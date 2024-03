Basket, Serie A: a Brescia la lotta con Scafati e il primo posto

domenica, 10 marzo 2024

Brescia – La Germani ritrova il sorriso e la vittoria superando davanti al proprio pubblico una Scafati mai doma con il punteggio finale di 89 a 78.

È il centro di Scafati Nunge a realizzare il primo canestro della partita, mentre per Brescia è il capitano a rispondere con la specialità della casa: tripla e primo vantaggio per la Germani (3 a 2 dopo 1’). Pinkins riporta avanti gli ospiti, ma ecco arrivare il Della Valle show, prima due punti dalla lunetta poi una tripla in contropiede da distanza siderale (8 a 4 il punteggio dopo 120’’). Dopo una buona partenza si blocca però l’attacco della Germani e Scafati ne approfitta per piazzare un parziale di 0-7 che porta gli ospiti sul +3 (8 a 11 il punteggio), costringengo Coach Magro al timeout. Al rientro in campo dal timeout Petrucelli trova la tripla che vale la parità sull’11-11, Scafati prova nuovamente ad allungare sul +4 (11 a 15 il punteggio) ma Brescia ritrova di nuovo la parità con 4 punti in fila di Bilan. Blakes trova un gioco da 3 punti (2+1), ma la Germani rimette finalmente la testa avanti grazie ai 5 punti in fila di Cournooh, costringendo così questa volta Coach Boniccioli al timeout (20 a 18 il punteggio a 2’ dalla fine del quarto). L’uno su due dalla lunetta di Gamble fissa il punteggio sul 22 a 22 al termine della prima frazione di gioco.

Botta e in risposta in apertura di quarto, con Petrucelli e Burnell a segnare da una parte e Blakes e Robinson a rispondere dall’altra con il punteggio che viaggia in parità fino al 14’ sul 33 a 33. Pinkins segna in contropiede riportando avanti gli ospiti e costringendo Coach Magro al timeout quando restano da giocare 5’ nella seconda frazione di gioco. Il gioco riprende con il tiro libero realizzato da Della Valle per il fallo tecnico fischiato alla panchina di Scafati. Nel possesso successivo Christon regala nuovamente il vantaggio a Brescia sul 36 a 35, e Scafati non trova più il fondo della retina e il canestro in penetrazione di Petrucelli porta la Germani sul +3 e costringe al timeout il Coach di Scafati (38 a 35 il punteggio al 16’). All’uscita dal timeout Scafati piazza 5 punti in rapida successione e rimette la testa avanti sul 38 a 40. Nel finale di quarto la Germani allunga anche sul +3 grazie ai liberi di Bilan ma i canestri di Rossato prima e di Blakes poi fissano il punteggio sul 47-48.

Il terzo quarto si apre con il libero realizzato da Robinson per il fallo tecnico fischiato a Brescia, a cui segue il canestro di Pinkins che riporta Scafati sul +4 (47 a 51 il punteggio al 21’). Bilan prova ad accorciare sul -2, ma ecco arrivare un altro parziale di 0-6 che permette agli ospiti di allungare sul +8, costringendo così Coach Magro al timeout (49 a 57 il punteggio al 23’). Al ritorno in campo Brescia dimezza il divario con i canestri di Christon e Bilan, la tripla di Blakes vale il nuovo +7 per Scafati ma ecco arrivare di nuovo il Della Valle show, parziale di 10-0 e la Germani torna a condurre sul 63 a 60. Coach Boniccioli prova ad interrompere il parziale con il timeout, ma i suoi uomini faticano a trovare il fondo della retina, e Brescia ne approfitta per piazzare un’altra tripla con Cournooh volando sul +6 (66 a 60 il punteggio al 28’). Negli ultimi due minuti si blocca l’attacco di Brescia e Scafati ne approfitta per piazzare un controparziale di 0-6 grazie ai liberi di Nunge e alla schiacciata di Rivers fissando così il punteggio sul 66 a 66 al termine della terza frazione di gioco.

Scafati prova subito l’allungo in avvio di quarto quarto grazie al canestro di Rossato e alla tripla di Pinkins, Brescia non accusa il colpo ed accorcia sul -1 con i liberi di Petrucelli e il canestro di Bilan (70 a 71 il punteggio al 32’). Nunge segna con una schiacciata in Alley-oop, ma la successiva tripla di Della Valle vale nuovamente la parità sul 73-73. Il canestro in contropiede di Petrucelli riporta in vantaggio la Germani, ma Nunge è rapido ad impattare nuovamente la partita dalla lunetta. Si accende nel momento migliore l’attacco di Brescia prima con il canestro di Christon poi con i 6 punti in fila di Della Valle (anche un gioco da 4 punti per lui), spezza la partita e porta la Germani sul +8 (83 a 75 il punteggio al 37’). Scafati ci prova fino all’ultimo a riaprire la partita, ma Christon è letale nel finale chiudendo definitivamente i giochi fissando il punteggio sull’89 a 78 al termine dei 40’.

TABELLINO

Germani Brescia-Givova Scafati Basket 89-78

(22-22, 47-48, 66-66)

GERMANI BRESCIA: Christon 14, Gabriel 3, Bilan 12, Burnell 4, Massinburg 5, Tanfoglio, Della Valle 25, Petrucelli 18, Cournooh 8, Pollini, Akele, Porto. All. Magro

GIVOVA SCAFATI: Cavaliere, Sangiovanni, Blakes 12, Gentile, Mouaha, Pinkins 17, Rossato 9, Robinson 10, Rivers 8, Nunge 19, Pini 2, Gamble 1. All. Boniccioli