Basket: primo B24 Trophy alla Germani Brescia che batte Vanoli

mercoledì, 6 settembre 2023

Genova – Dieci giorni dopo la sconfitta nel Trofeo Roberto Ferrari, la Germani Brescia si prende la rivincita superando in rimonta la Vanoli Cremona allo Stadium di Genova.

È la tripla di Amedeo Della Valle a sbloccare il tabellino della partita tra la Germani Brescia e la Vanoli Cremona allo Stadium di Genova. La Vanoli Cremona risponde subito con la stessa moneta: prima la tripla di Denegri e poi la tripla di Adrian che valgono il primo vantaggio per i padroni di casa. Il punteggio viaggia sulle ali dell’equilibrio per i primi minuti del 1° quarto con Lacey, Adrian e Pecchia a segnare da una parte mentre Christon, Bilan e Della Valle rispondono dall’altra. Il 2+1 di Adrian e il canestro di McCullough firmano un 5 a 0 di parziale che permette a Cremona di scappare sul 19-15 al 7’. Burnell dalla lunetta prova a spezzare l’inerzia dei padroni di casa, ma il tiro libero di Zanotti aumenta il divario e fissa il punteggio sul 20 a 16 al termine del primo quarto.

La Vanoli riparte da dove era terminato il primo quarto con Eboua che segna in penetrazione, mentre per la Germani Brescia è il capitano Della Valle a rispondere segnando da due prima della tripla di Burnell che riporta la squadra di coach di Magro sul -1 (22-21 il punteggio in favore di Cremona). Golden, McCullough e Adrian confezionano un parziale di 11-2 che permette alla Vanoli di scappare sul +10 (35 a 25 il punteggio). Bilan e Petrucelli provano a dare la scossa a Brescia con un mini parziale di 5-2, riportando così lo svantaggio sotto la doppia cifra (37 a 30). Dopo la reazione arriva però un blackout per i biancoblu che non trovano più il fondo della retina e Cremona ne approfitta per allungare nuovamente e scappare sul +15, massimo vantaggio sul 46 a 31 al termine del secondo quarto grazie al canestro praticamente allo scadere di Denegri.

La Germani Brescia esce meglio dagli spogliatoi piazzando un parziale di 7 a 2 con Bilan, Della Valle e Christon, ma Cremona è pronta a reagire con Eboua e Piccoli mantenendo così invariato il vantaggio per i padroni di casa. Passano i minuti con la Vanoli Cremona brava a controllare il punteggio mentre la Germani fatica a ridurre lo svantaggio. Sul finale di quarto Bilan e CJ Massinbug riportano la Germani sul -4 (58 a 54 il punteggio), ma un 4-0 firmato interamente da Adrian negli ultimi 30 secondi del terzo quarto fissa il punteggio sul 62 a 54 in favore di Cremona’.

Il quarto quarto inizia col canestro e fallo per Akele, che sbaglia il libero, ma conquista il rimbalzo in attacco concedendo così un extra possesso alla Germani che viene tramutato in 3 punti dalla tripla del capitano Della Valle. 5 a 0 di parziale per Brescia e Cremona è costretta al time out dopo un minuto di gioco (62 a 59 il punteggio in favore di Cremona). La Germani aumenta l’intensità nella metà campo difensiva tenendo Cremona a 0 punti segnati mentre il canestro da sotto e la successiva schiacciata di Akele regalano nuovamente il vantaggio alla squadra di coach Magro (62 a 63 al 34’). Eboua spezza il parziale della Germani e riporta in vantaggio la Vanoli Cremona. Botta e risposta tra le due squadre in campo con nessuna delle due formazioni che riesce a prendere il largo e si arriva negli ultimi due minuti di partita in parità sul 72 a 72. Finale incandescente dove la Germani passa in vantaggio due volte prima con il canestro di Massinburg e la tripla di Gabriel, ma Cremona non molla e risponde con il canestro di Denegri e la tripla di McCullough (77 a 77 il punteggio ad un minuto dalla fine). Bilan finisce in lunetta a 10 secondi dal termine dopo aver subito fallo, la mano del croato non trema e Brescia allunga sul +2 (77 a 79). La Tripla di Adrian per la vittoria rimbalza sul secondo ferro e la Germani porta a casa la vittoria e il primo B24 Trophy.

TABELLINO

Vanoli Cremona-Germani Brescia 77-79 (20-16, 46-31, 62-54)

VANOLI CREMONA: Eboua 8, Adrian 15, Emils, Pecchia 4, Vecchiola, Denegri 14, Galli, Lacey 5, Piccoli 5, McCullough 15, Golden 10, Zanotti 1. All. Cavina

GERMANI BRESCIA: Christon 13, Gabriel 10, Bilan 18, Burnell 6, Massinburg 7, Tanfoglio, Della Valle 15, Tonelli, Petrucelli 4, Malagnini, Akele 6, Porto. All. Magro