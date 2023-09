Basket, Memorial Brusinelli: la finale è Dolomiti Energia Trentino-Germani Brescia

sabato, 16 settembre 2023

Trento – Memorial Brusinelli, è subito spettacolo: Dolomiti Energia Trentino in finale grazie a un pirotecnico 89-87 contro Reggio Emilia. Una tripla di Alviti consegna ai bianconeri il successo contro la Reggiana al termine di 40’ di grande energia e ritmo. 21 punti per Baldwin, 16 di Hubb. I ragazzi di coach Galbiati domani alle 19 giocano contro Brescia per aggiudicarsi il Memorial Brusinelli di Trento: alle 16.30 invece la finalina per il 3-4 posto. Biglietti disponibili online e presso le casse del palazzetto.

Quattordici triple segnate, 38-34 nella lotta a rimbalzo, 14 palle perse ma a fronte di 17 assist di squadra: è una Dolomiti Energia Trentino che ha saputo subito coinvolgere e convincere con i suoi ritmi forsennati e con il talento dei suoi interpreti. Alla fine sono 21 i punti di un ottimo Kamar Baldwin (9/16 dal campo e 3 assist), 16 a referto per Prentiss Hubb (4/11 da tre e 5 assist), in doppia cifra anche il match-winner Alviti (13 punti e 5/8 dal campo). Partita totale anche per Quinn Ellis, che chiude con 7 punti, 9 rimbalzi, 3 assist e 2 recuperi.

Nella prima semifinale, è stata Brescia ad imporsi su Treviso 86-77: i lombardi dopo un primo tempo equilibrato piazzano l’accelerata decisiva negli ultimi 10’ spinti dai canestri di Bilan e Gabriel (19 punti). Alla Nutribullet non è bastato un Harrison da 19 a referto.

La cronaca del match. Alviti sblocca subito la partita con un bel canestro dalla media distanza e un appoggio in contropiede, Biligha mostra il tuo tocco con un canestro da tre (7-2): un’altra tripla, stavolta di Baldwin, induce coach Priftis al timeout (14-7). La Dolomiti Energia con i punti di Conti e Biligha allunga fino al 27-13 per chiudere i primi 10’ avanti di 12 (29-17). Un Udom ispirato e la solita “garra” di capitan Forray aiutano i padroni di casa a rimanere avanti anche quando calano un po’ le percentuali al tiro dei bianconeri: il finale di quarto è tutto di un fenomenale Baldwin, che segna e crea per i tiri da fuori di Hubb e Ellis. A metà partita Trento è avanti 53-38. Il terzo quarto si apre con un paio di grandi giocate di Ellis, poi il palcoscenico se lo prende di nuovo un Baldwin semplicemente perfetto (62-47 e timeout Priftis): Reggio Emilia si aggrappa al talento fuori scala di Galloway per rimettersi in scia (67-60 e stavolta il minuto di sospensione se lo gioca Galbiati). L’Aquila replica con tre triple quasi in sequenza di Hubb e Forray, ma ancora una volta Atkins e compagni trovano la forza di rifarsi sotto (81-78 a 4’ dalla fine). Il finale è da brivido: Galloway arriva a quota 33 e mette paura ai padroni di casa, la tripla di Alviti chiude i conti.

IL TABELLINO

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 89-87 (29-17, 53-38; 72-64)

Dolomiti Energia Trentino: Ellis 7, Hubb 16, Alviti 13, Niang, Conti 3, Forray 8, Cooke Jr. 4, Diarra ne, Udom 8, Biligha 9, Ladurner, Baldwin 21. Coach Galbiati.

Unahotels Reggio Emilia: Weber 12, Cipolla, Hervey 8, Suljanovic ne, Galloway 33, Faye, Smith 12, Uglietti, Atkins 14, Vitali 8, Grant, Chillo ne. Coach Priftis.

