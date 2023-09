Basket, Memorial Brusinelli a Trento: Brescia batte Treviso nella prima semifinale

sabato, 16 settembre 2023

Trento – Nella prima semifinale del IX Memorial “Gianni Brusinelli”, la Germani Brescia supera Treviso e conquista l’accesso alla finale per il primo e secondo posto dove sfiderà la vincente di Trento-Reggio Emilia.

È il canestro in penetrazione di Semaj Christon a sbloccare le marcature per Brescia, per gli ospiti invece è Terry Allen con la tripla dall’angolo, che regala anche il primo vantaggio a Treviso. I primi 5 minuti del quarto viaggiano in equilibrio con Miro Bilan a segnare da una parte e Booker a rispondere dall’altra. La Tripla di Kenny Gabriel porta nuovamente in vantaggio la Germani al 7’ sul 15-13. Arriva però un parziale per Treviso che scappa sul +4 (17-21 il punteggio) trascinata da Harrison, Mezzanotte e Booker. In chiusura di quarto CJ Massinburg è glaciale dalla lunetta e riporta il punteggio in parità (21-21).

Secondo quarto che si apre con il canestro di Mezzanotte a cui risponde immediatamente la Germani con Akele servito al bacio da Petrucelli. Da qui in poi entrambe le squadre faticano a trovare la via del canestro arrivando al 15’ sul punteggio di 27 a 26 in favore di Brescia. Tanfoglio dalla lunetta chiude un parziale di 8 a 3 in favore della Germani, che vola così sul 35 a 29 al 17’. Harrison dalla lunetta riporta Treviso sul -4 (35 a 31 il punteggio), ma ecco arrivare un nuovo parziale per la squadra di coach Magro. I canestri di Christon, Bilan e Gabriel allungano il vantaggio della Germani sul +9 (44-35) quando resta soltanto un minuto da giocare nel secondo quarto. La tripla di Harrison chiude il quarto e accorcia le distanze, riportando Treviso sul -4 al termine del primo tempo di gioco.

Burnell dalla lunetta inaugura il terzo quarto, mentre per Treviso è Faggian a rispondere con un gioco da 2+1. La Germani cerca di controllare il gioco, ma Treviso riesce a rientrare per ben due volte sul -1, 53 a 52 al 26’ e 60-59 al 29’ con il punteggio sempre in favore di Brescia. Fischiato fallo antisportivo a Della Valle, con Faggian che però non ne approfitta facendo 1 su 2 dalla lunetta. La Germani si affida a Gabriel e Bilan, mentre Treviso punta su Harrison e Booker. Counooh allo scadere fissa il punteggio sul 62 a 59 in favore dei biancoblu.

La Germani parte forte nell’ultimo quarto piazzando un parziale iniziale di 11 a 3 che porta il punteggio sul 73-62 e costringe Treviso al timeout. La tripla dall’angolo di Mezzanotte ferma il parziale di Brescia e riporta i suoi sul -8. Della Valle e Gabriel rispondono con la stessa moneta e consegnano alla Germani il massimo vantaggio dell’incontro sul 79-65 (+14 per la squadra di coach Magro). Treviso fatica a trovare il fondo della retina, mentre dall’altra parte Gabriel è glaciale e piazza un’altra tripla delle sue. Petrucelli in penetrazione porta la Germani sul +19 (84 a 65 il punteggio). Allen, Mezzanotte e Torresani provano a riportare sotto Treviso, ma la Germani è brava ad amministrare il vantaggio accumulato. Brescia supera Treviso con il punteggio di 86 a 77 e domani alle 19 sfiderà la vincente della sfida tra Trento e Reggio Emilia.

TABELLINO

Germani Brescia-Nutribullet Treviso 86-77

(21-21, 44-38, 62-59)

GERMANI BRESCIA: Christon 9, Gabriel 19, Bilan 13, Burnell 6, Massinburg 4, Tanfoglio 2, Della Valle 11, Petrucelli 9, Cobbins, Cournooh 7, Akele 6, Porto. All. Magro

NUTRIBULLET TREVISO: Booker 12, De Marchi, Zanelli 8, Harrison 19, Torresani 2, Faggian 9, Scandiuzzi 2, Mezzanotte 10, Allen 10, Paulicap 5. All. Vitucci