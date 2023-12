Basket Iseo, sulla panchina della Syneto torna coach Mazzoli

martedì, 12 dicembre 2023

Iseo (Brescia) – La società Basket Iseo ha sollevato coach Diego Sguaizer dall’incarico di allenatore della prima squadra. Assieme a coach Sguaizer, arrivato in riva al lago questa estate, lascia la panchina della Syneto anche il vice Rino Valbusa. I gialloblu, dopo un inizio più che promettente con quattro vittorie in altrettante partite, stanno attraversando un periodo complicato e, nonostante la vittoria di Padova nell’ultimo turno, il gruppo di capitan Gentili si trova ora a ridosso delle ultime quattro posizioni che costringono a giocarsi la salvezza ai play-out.

La società Basket Iseo: “ A Sguaizer e Valbusa un doveroso ringraziamento per la dedizione e la professionalità dimostrata con il miglior augurio per il prosieguo di carriera”.

Contestualmente la società gialloblu rende noto di aver affidato la guida tecnica a coach Matteo Samuele Mazzoli. Allenatore che non ha certamente bisogno di troppe presentazioni essendo stato, con il raggiungimento di importanti traguardi (tra gli altri la promozione in Serie B nel 2015/2016 e l’accesso alla Serie B Interregionale nel 2022/2023), sulla panchina dei sebini negli ultimi nove campionati.

Il Basket Iseo per chiudere informa che lo staff tecnico a disposizione di coach Mazzoli sarà composto dai vice Marco Boselli e (proveniente dalla U17). Con questa mossa la società gialloblu spera di dare la scossa per invertire la rotta e per ritrovare la fiducia.