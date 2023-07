Basket Iseo: dopo Filip Vranješ acquista Simone Lucarelli

lunedì, 24 luglio 2023

Iseo (Brescia) – Continua la campagna di rafforzamento del Basket Iseo per la stagione 2023/2024: accordo con Simone Lucarelli. Atleta di 197 cm, nato a Perugia l’11 febbraio 1996, è in grado di ricoprire egregiamente entrambi gli spot di ala; dopo la trafila nel settore giovanile del Valdiceppo Basket, nel 2012/2013 viene tesserato dal Perugia Basket in DNA. Dopo l’acquisto di Filip Vranješ (nella foto) prosegue la campagna acquisti con Simone Lucarelli.

Nel 2013/2014 il passaggio all’Aurora Basket Jesi: oltre a esordire in Serie A2 Gold ha modo di completare il percorso under e giocare in doppio tesseramento con l’Aesis 98 Jesi (Serie C Regionale). Il 2014/2015 è confermato all’Aurora Basket Jesi (Serie A2 Gold) e in doppio tesseramento questa volta con la Virtus Basket 88 Jesi (Serie C Regionale), l’anno successivo non cambia squadra e raggiunge le finali nazionali con l’U20 Elite. Il 2016/2017 è al Teramo Basket 1960 in Serie B, il 2017/2018 al Basket Serapo ‘85 Gaeta in Serie C Silver mentre nella stagione 2018/2019 ritrova la Serie B con il Basket Lugo (7,64 punti e 4,35 rimbalzi di media). Il 2019/2020 e il 2020/2021 fa il ritorno al Valdiceppo Basket in Serie C Gold, nel 2021/2022 è all’University Basket Potenza 1992 sempre in Serie C Gold (13,07 punti di media). L’ultimo campionato si divide tra la Cestistica Benevento in Serie C Gold (9,43 punti di media) e la Virtus Basket Pozzuoli in Serie B (7,70 punti e 7,00 rimbalzi di media).