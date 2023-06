Basket Iseo, coach Mazzoli lascia dopo nove stagioni

domenica, 18 giugno 2023

Iseo – Dopo nove stagioni Matteo Samuele Mazzoli non sarà più l’allenatore del Basket Iseo. Arrivato nel corso del campionato 2014/2015 come vice di coach Leone nell’anno successivo ha preso il comando della panchina sebina ottenendo, con la dedizione e l’attitudine al lavoro che lo hanno sempre contraddistinto, la promozione in Serie B dopo la vittoria in Gara-3 contro l’NP Vigevano 1955 in un gremito PalAntonietti.

Il 2016/2017 arriva la retrocessione all’ultima giornata in un campionato di grandissimo livello, si riparte dalla Serie C Gold ed ecco una nuova finale questa volta persa contro la JuVi Cremona. Il 2018/2019 è avaro di soddisfazioni con l’eliminazione al primo turno dei play off, il 2019/2020 e il 2020/2021 sono condizionati dal Covid-19 (un campionato sospeso e quello successivo non giocato per l’indisponibilità di un impianto). Nella stagione 2021/2022 il Basket Iseo torna a macinare gioco e arriva la semifinale play-off persa in Gara-3 contro il Basket Olimpia Lumezzane, infine l’ultimo campionato che oltre all’accesso alla B Interregionale ottenuta all’ultimo atto contro l’APL Lissone porta anche la finale di Coppa Lombardia purtroppo persa contro la Pallacanestro Milano 1958.

Ecco le parole di coach Mazzoli: “Questa è una scelta maturata nel tempo e presa in modo ponderato. Quando la società ha iniziato a programmare il campionato 2023/2024 è emersa la volontà, nel caso di B Interregionale, di aumentare gli allenamenti perché la categoria richiede un impegno sicuramente maggiore. Per me già ora è difficile conciliare famiglia, lavoro e basket quindi la decisione è giunta in modo inevitabile. Il mio ciclo a Iseo è iniziato con un successo e si chiude allo stesso modo, non potevo chiedere di più! L’ultimo campionato è stato interminabile e non semplice causa le diverse avversità che abbiamo dovuto affrontare. Non siamo partiti nel migliore dei modi ma una volta ingranato sono arrivati gli infortuni di Azzola e Nicolò Foresti, dopo una lunga rincorsa siamo arrivati a un passo dalla promozione diretta. La finale contro la Libertas Cernusco ha messo in risalto i nostri problemi, soprattutto dal punto di vista atletico, causa infortuni. Nello spareggio con l’APL Lissone eravamo con le spalle al muro, ma solo un gruppo unito come il nostro poteva ribaltare la situazione e vincere la serie. Alla fine il rammarico di questa stagione è la finale di Coppa Lombardia persa contro la Pallacanestro Milano 1958, probabilmente non avevamo ancora assimilato al meglio le assenze di Azzola e Nicolò Foresti ma è giusto anche sottolineare i meriti dei nostri avversari. I momenti più belli di questi anni sono sicuramente le due partite che hanno garantito al Basket Iseo il salto di categoria, giunte tra l’altro in un momento particolare dal punto di vista personale (quella nell’estate 2016 a una settimana dal mio matrimonio, quella di pochi giorni fa quando il mio addio era già deciso e per questo ci tenevo molto). I momenti più brutti? Credo la finale di Gara-2 persa in casa con la JuVi Cremona e quando ho assistito a gravi infortuni dei miei atleti. Per chiudere voglio salutare tutte le persone conosciute in questi anni, non sono una persona molto espansiva ma voglio assicurare che resterete nel mio cuore. Un grazie ai miei vice sempre preziosi, ai collaboratori per il lavoro fatto in palestra, alla società che mi ha dato la possibilità di vivere momenti indimenticabili. E non posso scordare i tifosi che sono sempre stati al nostro fianco. Davvero grazie a tutti e forza Basket Iseo!”.

Il Basket Iseo comunica che pure i vice Giuseppe Consoli e Lorenzo Delbarba, il loro lavoro è sempre stato infaticabile e di grande qualità, non faranno parte dello staff della prima squadra per la stagione 2023/2024, anche per loro l’impegno richiesto in B Interregionale è troppo gravoso e si dedicheranno al settore giovanile. La società gialloblu, dopo aver ringraziato doverosamente Mazzoli, Consoli e Delbarba per la collaborazione di tutti questi anni, è già al lavoro per programmare al meglio la prossima stagione conscia delle difficoltà da affrontare.