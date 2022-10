Basket: Germani con testa e cuore, Brescia passa a Ulm dopo un overtime

mercoledì, 26 ottobre 2022

Brescia – Germani con testa e cuore, Brescia passa a Ulm dopo un overtime. Uno schema disegnato in maniera magistrale e coronato dalla schiacciata di Kenny Gabriel e un overtime giocato con il coltello tra i denti regalano alla Germani Brescia il primo successo esterno stagionale. A cadere sotto i colpi della formazione biancoblu è il ratiopharm Ulm, che due settimane fa era stato capace di prendere lo scalpo della Reyer Venezia e che nel terzo turno del girone di qualificazione della 7DAYS EuroCup ha fatto di tutto per conquistare il successo, che invece finisce nelle mani di una Germani non sempre precisa in campo ma senza dubbio generosa e desiderosa di riscattare lo stop di Brindisi e centrare il secondo successo consecutivo nel torneo continentale.

Sull’83-81 per i tedeschi a 6″ dalla sirena dei regolamentari, ecco il coniglio dal cilindro targato Alessandro Magro, che disegna uno schema perfetto e permette a Gabriel di affondare le mani nel canestro avversario e portare le due squadre ai supplementari. Poi, ci pensano Caupain, Della Valle (entrambi top scorer di serata con 17 punti), Massinburg (16) e lo stesso Gabriel (11) a confezionare la vittoria finale, che permette a Brescia di tornare a casa con il vento in poppa, che senz’altro tornerà utile per affrontare i prossimi imminenti impegni, a cominciare dalla sfida di campionato con la Vuelle Pesaro, in programma sabato prossimo al PalaLeonessa A2A.

Il dopo gara

Prima di tutto, dal profondo del mio cuore desidero augurare il meglio ad Ulm – è il commento di coach Alessandro Magro -, un’organizzazione e un club per il quale nutriamo molto rispetto e sono sicuro che potranno fare bene nel resto della stagione. Per noi è stata una partita tosta, abbiamo lottato ma nel primo tempo siamo stati imprecisi in molte situazioni e all’inseguimento degli avversari. Siamo stati in grado di combattere e in qualche modo portare la partita all’overtime, dove abbiamo avuto grande energia. Spendo qualche altro secondo per dedicare questa vittoria a mia madre, che sta combattendo una battaglia ben più grande di una partita di pallacanestro e voglio dirle di non mollare”

IL TABELLINO

RATIOPHARM ULM–GERMANI BRESCIA 90-98 DTS (27-23, 52-45, 65-62, 83-83)

Ratiopharm Ulm: Robinson 12 (6/8, 0/1), Mobley 23 (0/5, 6/9), Dos Santos 16 (2/3, 3/6), Konate 2 (1/3), Christen 13 (2/2, 3/6), Bretzel, Nuñez 2 (1/3, 0/1), Klepeisz 4 (1/3 da tre), Hawley 2 (0/2, 0/3), Jallow 9 (3/6), Zugic 7 (2/4, 1/6), Fuchs ne. All: Gavel

Germani Brescia: Gabriel 11 (4/5, 1/7), Massinburg 16 (2/4, 3/5), Della Valle 17 (3/5, 2/6), Caupain 17 (4/9, 1/7), Petrucelli 6 (3/5, 0/3), Cobbins 10 (4/5), Odiase 6 (3/5), Burns 6 (3/6), Cournooh 4 (1/3, 0/2), Moss 3 (1/1 da tre), Akele 2 (1/1). All: Magro

Arbitri: Hierrezuelo, Juras e Boubert

Note: Ulm 17/36 (47%), Brescia 28/48 (58%); Tiri da tre: Ulm 14/35 (40%), Brescia 8/21 (26%); Tiri liberi: Ulm 14/18 (78%), Brescia 18/22 (82%); Rimbalzi: Ulm 35 (RD 24, RO 11), Brescia 53 (RD 32, RO 21)

<p style=”text-align: justify;”>